珠寶盒討喜 千禧月餅未到中秋已預售一空

2018年09月03日 08:27 中時 馮惠宜

日月千禧今年中秋禮盒外盒以典藏為設計概念，除了珍藏節日特有的美味，更能當作珠寶盒、用來收藏佳節的紀念與回憶，木盒表面裝飾上鮮豔亮麗的花卉圖騰，襯托上珍珠扣飾，格外討喜。（馮惠宜翻攝）

離中秋節還有三周，日月千禧今年中秋推出「典藏禧月」中秋月餅禮盒，每盒1580元，竟然早已預售一空，讓同業稱羨不已，探究原因，主要是其珠寶盒的包裝相當討喜；日月千禧更乘勝追擊，再推出中秋燒烤禮盒，集結日本、澳洲和牛、西班牙伊比利豬等頂級肉品及海鮮，奢華至極。

中元節過後各烘焙與飯店業者全力衝刺中秋禮盒買氣，近來各家業者頻頻討論日月千禧售價破千元的禮盒竟然已經全被銷售一空，日月千禧也證實確有其事，坦承因今年只限量發售1500盒，加上早鳥預購85折，團購折扣更優惠，並早在7月間就開賣，幾張大宗訂單湧入也就完售了。

另，日月千禧禮盒設計也相當討喜，外盒用高質感寶藍色調木質，享用完月餅就變身為華麗珠寶盒，木盒表面裝飾上鮮豔亮麗的花卉圖騰，襯托上珍珠扣飾，格外吸引女性目光。

其內容物為內含廣式月餅四入以及千禧茗茶四款，四款月餅分別為「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃」、「酒釀桂圓」、「玫瑰荔枝」四款月餅，並搭配花茶、台灣紅茶、夏日烏龍茶、橙香博士茶四款千禧茗茶。

月餅禮盒完售後，日月千禧也乘勝追擊，首度推出款中秋燒烤禮盒外賣，其中奢華組合，每盒6988元，囊括A5日本宮崎牛肋眼250g、AA9澳洲全和黑毛和牛肋眼250g、西班牙橡木子伊比利豬梅花300g、松葉蟹腳、紐西蘭國王鮭等世界海陸珍品。另一款饗宴禮盒每盒3988元則以美國極佳級安格斯冷藏菲力250g、肋眼360g為主角，搭配美國純盤克夏法式里肌豬排300g、北極黑鱈等山珍海味。

此外，兩款禮盒皆包含有北海道生食級干貝、馬祖黑殼貽貝、海虎蝦、法式紐西蘭小羔羊，培根片、綜合蔬菜、布里歐餐包以及四種醬汁(牛肉醬汁、義大利羅勒青醬、法式牛肝菌豬排醬、普羅旺斯香料海鮮醬)。；雖然價格不斐，但一推出後，也接獲不少詢問電話。

(中時 )