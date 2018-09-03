提新版市場改建 黃創夏曝吳音寧意在...

北農總經理吳音寧。(資料照,郭吉銓攝)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

北市府與北農總經理吳音寧近日因第一果菜批發市場改建案槓上，市長柯文哲批吳「懂什麼」，副市長兼北農董事長陳景峻也批吳在此事的說法「魚目混珠事實」。然而，資深媒體人黃創夏直言「音寧舞劍，意在報恩」。

第一果菜市場改建案程序頻出問題，市議員簡舒培30日在市政總質詢指出，北農吳音寧提新版本，總工程費造價可省11億元，市府未採納、市長柯文哲也不知道這個版本，質疑市府內部溝通程序出問題。柯文哲則回嗆，「她懂什麼」。柯說整個市府緊盯的計畫，其他人花好幾年時間設計討論，怎麼可能輸給吳音寧一人？

然而，吳音寧曾表示，第一果菜市場改建案北農版本經過多次在董事會及常務董事會討論。對此，陳景峻認為，市場處多次澄清市場改建屬公司營運重大相關事項，公司未就改建需求內容與配置規劃的具體方案向董事會正式提案，亦未獲董事會通過。

陳景峻也說，工作報告僅提報改建小組的工作進度，吳音寧口頭報告亦僅說明認為市府方案不理想，希望市府依北農版本辦理，但卻「未曾」將北農版本之具體內容、圖說、及預算方案提報到董事會進行討論，也未獲得董事會決議通過，「吳總經理說法顯有魚目混珠事實之嫌」。

黃創夏則在臉書發文指出，市場改建意見不同，司空見慣，三月的舊帳，幹嘛此時此刻才翻出劍拔弩張？他說重點並非「工程」問題，柯P答詢時早就點出對方門道：暗指柯市府底下有問題。黃說傷不了柯文哲，就傷柯市府，小英挺音寧，是投桃報李的時候了，他諷刺表示「音寧舞劍，意在報恩」。

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

「讓愛他的人好好道別」 陳以真… 陸客縮減...東區精品名店經營慘…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。