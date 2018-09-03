陸客縮減...東區精品名店經營慘兮兮 紛紛撤出

2018年09月03日 08:19 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

東區租金過高，多間店面高掛出租告示。(本報系資料照片)

忠孝敦化站出口黃金店面淪為夾娃娃機店。(圖/翻攝自C.C Paradise 東區娃娃王)

近年陸客縮減、店面租金高、加上百貨公司吸走人潮，台北市東區精品名店如女鞋大牌Miss Sofi、亨得利三寶名錶等紛紛撤出。住商不動產企研室經理徐佳馨指出，原本陸客團多會到東區錶店、精品店購買名錶、知名品牌精品等，因為台灣的精品關稅沒那麼高，又可以退稅，兩岸關係僵持後，陸客縮減後，自然會影響精品名店營運。

據《中評網》報導，對台北市東區精品名店為何撤離？徐佳馨分析表示，主因是台北市東區人潮都被百貨公司吸走，店面較難吸引人潮消費，且國際知名服飾店在其他商圈也有分店，人潮不再特別集中東區，與8年前人潮相比，至少減少3成。

而陸客縮減來台也對東區精品名店造成影響，徐佳馨指出，台灣的精品關稅沒那麼高，又可以退稅，因此陸客團多會到東區錶店、精品店購買名錶、知名品牌精品等，陸客縮減後，多少會受到影響。

另外店面租金太貴，熱門地段每坪租金約3萬元新台幣，一間店面的租金就要80多萬元，業者經營辛苦就關門大吉。且忠孝東路三段、四段的店面面積都太大，只要有兩、三家名店撤走，就會讓人感到整條街暗暗的，進而形成惡性循環，商家也不會想租。

(中時電子報)