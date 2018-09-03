中秋瘋派對 餐旅業者辦烤肉趴 大開K歌房

2018年09月03日 08:44 中時 馮惠宜

台中日光溫泉度假酒店23日舉辦「大坑秋夜BBQ溫泉音樂祭」，由主廚準備多樣海陸燒烤。（馮惠宜翻攝）

位台中太平區環中路覓玥時尚旅館規劃70間房間，除汽車房、商務房、親子房外，更設有6間KTV房要讓民眾K歌開趴。（馮惠宜攝）

環中路覓玥時尚旅館KTV房從20坪到35坪，相當廣闊，至年底推出6人歡唱專案。（馮惠宜攝）

隨中秋佳節腳步接近，台中各飯店紛紛推出主題派對。（馮惠宜整理）

隨中秋佳節腳步接近，台中各飯店紛紛推出主題派對，台中福華推出「中秋戶外池畔烤肉派對」、台中金典酒店有戶外池畔BBQ活動，日光溫泉辦「大坑秋夜BBQ溫泉音樂祭」，甫開幕的太平覓玥精品旅館更是開放6間KTV房讓不烤肉的消費者K歌開趴。

受相關法規限制，公園綠地限製烤肉，全台飯店業鎖定「烤肉」「派對」市場推出主題活動，而且一推出報名就相當踴躍。

台中福華大飯店9月21日至23日將一連三天在1樓戶外戲水池畔舉辦「中秋拉丁池畔烤肉」，現場有美國Prime等級牛肉、大白蝦、碳烤生蠔與異國美食吃到飽，還有樂團演奏，9月10日前預購入場，享早鳥85折優惠。消息一出訂位強強滾，21日場次已有公司行號包場，目前僅剩22、23兩個場次可報名參加。

台中金典酒店21日於15F的高空戶外游泳池舉辦「池畔燒烤派對」，現場推出非洲叢林風烤雞、帶骨羊腿、香草海鹽烤鬼頭刀等燒烤美食，再搭啤酒、冰飲無限暢飲，還有現場樂團演奏，揪團同行還享優惠。

台中日光溫泉度假酒店23日舉辦「大坑秋夜BBQ溫泉音樂祭」參加者再贈當日戶外泡湯券，消費者可下午先到酒店泡湯，夜晚大啖牛小排、海大蝦等各式海陸烤肉，還可摸彩。限量100位，專案一推出已接到7成訂單。

不想烤肉，要K歌開趴，也有業者提供另類選擇，位於台中太平環中路4段的覓玥精品時尚旅館，特別設置廣達20到40坪的6間KTV房，新開幕迎接中秋開趴商機更推出6人歡唱專案，以比KTV包廂更豪華廣闊的空間提供民眾開K歌派對。

(中時 )