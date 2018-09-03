蕭淑慎開直播護尪 落淚懺悔吸毒「把人生前半段搞砸」

蕭淑慎直播抒發心情，談到過往忍不住落淚。(圖／翻攝自蕭淑慎臉書)

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中時電子報
／綜合報導
蕭淑慎去年和小15歲梁軒安登記結婚。(圖／翻攝自蕭淑慎臉書)
蕭淑慎開直播護尪，談過往吸毒經歷。(影／取自蕭淑慎臉書)

41歲蕭淑慎近日錄《小明星大跟班》，坦言「進廠維修」打了肉毒，還透露微整契機，是被小15歲的老公梁軒安看見皺紋說她老，雖下一秒甜讚「不管妳變怎樣，我還是很愛你」，但老公仍遭酸民攻擊，讓她很自責，當晚開直播抒發心情，更談到過往吸毒經歷，她也忍不住落淚懺悔「我把我人生前半段搞砸。」

蕭淑慎在直播中護尪，還原當時老公沒有譏笑她，只是被她突如其來的皺眉頭嚇到，她自責坦言不太懂得拿捏和媒體的相處，也因為自己太不拘小節，才讓老公受到不必要攻擊，雖然她真的不在意外界怎麼說她，但過去她目中無人、脾氣差又愛逞強，不僅傷害自己，也傷害身邊的人，包括家人和朋友聽到她被攻擊，「心是在滴血的」。

而蕭淑慎也談到過往吸毒入獄服刑的心境，她懺悔自己在最不應該犯錯的年紀，犯了這麼大的錯誤，摔了那麼大一跤，傷了家人的心，她落淚自責當時就是蠢，以為做壞事沒人會知道，「我把人生前半段似乎搞砸了，而且搞得很砸，失去很多東西。」

她坦言自己當時很自私、很可惡、很過分，直到入獄後才驚覺，自己真的「很有病」、「Bull shit（狗屎）」，完全沒考慮家人煎熬心情，直到有一天看到爸爸的背影，才深感父母老了，所以她現在最渴望的是讓家人可以看到她真的改變了，付出代價事小，怎麼彌補他們才是最重要，她希望大家能感受到她的改變。

(中時電子報)

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