女移工苗條身材只裹浴巾 警不動心查獲毒品

警方查獲男女移工持有毒品。(警方提供)

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中時
呂筱蟬
警方查獲男女移工持有毒品。(警方提供)

桃園市中壢警分局龍興派出所員警2日晚間，於某間汽車旅館臨檢時，發現一對印尼籍男女移工，神情緊張，眼尖員警果然查獲愷他命1包(0.58公克)及二級毒品毒咖啡殘渣包1包等，全案訊後依毒品罪嫌移送偵辦。

警方表示，至旅館實施臨檢，敲門後一名男移工前來應門，表示自己與女友正在休息，入內查看查證身分時，男女神情慌張，女移工於盤查過程中，將自己的側背包直接倒在床鋪上，但刻意避開背包內的夾層，眼尖的員警見狀後直接檢視側，果然發現內有愷他命1包(0.58公克)。

過程中女移工僅用浴巾包住苗條身材，企圖吸引警方視線，但執勤員警仍積極查察，絲毫不受影響，也在房間內的茶水區的茶包區，發現一包外包裝特殊的咖啡包，經詢問旅館客服人員，該包裝咖啡(印有BOSS字樣)並非旅館所有，員警察覺有異當下就進行試劑初篩，採驗結果呈二級毒品安非他命陽性反應，全案訊後依毒品罪嫌移送偵辦。

女移工到案後供稱，愷他命毒品及毒咖啡包是8月11日在龍潭大池附近向一名綽號「光頭」的男子購買，每包以500元購得，因男移工在印尼就是舊識，兩人相約至汽車旅館敘舊，過程中提供毒咖啡包吸食助興，全案警方依毒品罪嫌移送偵辦。

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(中時 )

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