「早餐最重要」錯了！自律神經名醫：消夜才是

「早餐最重要」錯了！自律神經名醫郭育祥表示，消夜才是一天當中最重要的一餐。(圖/本報系資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導

一般人都認為早餐是一天當中最重要的一餐，想不到近來有科學證據推翻了這個說法。中華民國自律神經失調症協會理事長、減肥名醫郭育祥指出，其實消夜才是一天中最重要的一餐，而且睡前吃什麼，就會長成什麼！

許多人以為睡覺時，腸胃系統也在睡覺，完全是錯誤的迷思。郭育祥在臉書中指出，依照人體的生理運行機制，睡覺前腸胃才準備開始工作，睡眠狀態中，生長激素、瘦體素也都開始運作，包括免疫機制也在睡眠中進行，同時睡眠時期也是消化作用發揮得最完善的時候。

因此睡覺前身體如果攝取了良好的營養素，就能在睡眠中好好地進行修復，所以睡覺前吃的東西，才是影響我們生長發育最重要的關鍵， 而且睡前吃什麼，就會長成什麼，若睡前吃泡麵，身體就吸收了油脂和人工化學添加物；睡前吃牛排、雞肉，身體就吸收到蛋白質、長成肌肉；睡前愛喝酒，就有可能得到酒精肝。

郭育祥強調，若能吃得健康，睡前進食絕對不是罪惡，而且他提倡晚飯挪到睡前吃才是真正符合生理機制的最好作法！因為吃飽之後睡覺，可以讓副交感神經好好作用、腸胃能充分蠕動，讓身體在深眠狀態中獲得最好的修復。

另外，郭育祥也提醒，晚餐若吃得晚、睡眠睡得好，隔天起床之後並不一定要吃早餐，因為睡眠中若身體已有滿滿的生長激素與瘦體素，可以支應起床後三至四小時左右都不需要額外的熱量，所以起床後的第一餐，最佳的攝取時間點應是起床後的三小時。

(中時電子報)

文章來源：郭育祥臉書

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