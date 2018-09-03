美網》和球星合練提升表現 曾俊欣首輪輕鬆贏

曾俊欣(右)提前半個月到美國紐約備戰美網，還和奧地利提姆(左)等世界一流好手練球。(曾育德提供)

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中時電子報
／綜合報導
曾俊欣(左)和拿過三座大滿貫男單冠軍的瑞士好手瓦林卡(左)，在練球後合影。(曾育德提供)

台灣網球青少年世界球王曾俊欣，今年已經在法網和溫網打下兩座大滿貫青少年單打冠軍，為了在年度最後一場大滿貫賽也有好成績，特地提前半個月到美國紐約備戰，甚至和瑞士瓦林卡（Stanislas Wawrinka）等名將練球，向大咖球星學習，這樣的準備也帶來好效果，美網青少年組男單首輪，曾俊欣6：2、6：0輕鬆過關。

本屆美網賽前的備戰，曾俊欣和2016年美網冠軍瓦林卡、目前世界第8的保加利亞好手狄米卓夫（Grigor Dimitrov），以及世界第9的奧地利好手提姆（Dominic Thiem）等頂尖選手練球，父親兼教練曾育德說：「希望透過與頂尖選手練球，讓俊欣更了解自己的優勢與不足之處，另一方面也能增加自信，更清楚自己要加強的部分。」

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帶著滿滿信心出征美網，曾俊欣台北時間3日凌晨的青少年男單首輪，直落二輕取美國選手柯達（Toby Alex Kodat），今年初澳網青少年男單決賽，曾俊欣就是敗在柯達拍下無緣冠軍，不過後來在法網4強，以及現在的美網連續擊敗柯達。

賽後曾俊欣表示，雖然一開始熱機較慢、較晚進入狀況，但後面比較有抓到球感，跟著打得吮手起來，覺得自己本戰表現還不錯。

青少男單曾俊欣表示：「 我覺得今天表現算還不錯，一開始的時候還沒有進入狀況，然後後面比較有抓到球感，就打得很順，然後表現滿好的。」

今年美網青少年單打籤表中，曾俊欣名列第1種子，台英混血小將葛蘭喬安娜則是青少女單打第12種子，本屆亞運獲女單銅牌的17歲小將梁恩碩，則是放棄美網青少年賽事，參加日本的挑戰賽。

(中時電子報)

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