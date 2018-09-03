NBA》史上最強？勇士陣容輾壓火箭湖人

2018年09月03日 09:39 中時電子報 盧品青

新球季的勇士可能是史上最強的球隊？至少在最受歡迎的2K系列電玩出現了恐怖的數字，慢說火箭比不上，就算是80年代湖人和90年代公牛也相形失色。由最新的球員評比值可以一窺勇士究竟有多麼強大。

95 柯瑞 (Stephen Curry)

89 湯普生 (Klay Thompson)

97 杜蘭特 (Kevin Durant)

87 格林 (Draymond Green)

90 考辛斯 (DeMarcus Cousins)

火箭隊大張旗鼓找來「甜瓜」安森尼助陣，結果排出來的戰力令人失望，當然2K可能稍微低估了甜瓜的實力，不過這個數字還真是難看。然而火箭總管強調，不到明年季後賽，他們的補強都不會停止。

90 保羅 (Chris Paul)

96 哈登 (James Harden)

79 安森尼 (Carmelo Anthony)

76 塔克 (P. J. Tucker)

84 坎培拉 (Clint Capela)

湖人隊除了繼續讓詹皇逞匹夫之勇，似乎也沒什麼別的亮點了，他們前日解決了鄧恩(Luol Deng)的爛合約，還有機會充實陣容。

79 隆多 (Rajon Rondo)

78 朗佐鮑爾 (Lonzo Ball)

76 波普 (Kentavious Caldwell-Pope)

82 英格拉姆 (Brandon Ingram)

98 詹姆斯 (LeBron James)

至於號稱史上最強的95-96年公牛隊，其陣容似乎也還比不上現今大球星抱團組成的超級強隊。

78 哈波 (Ron Harper)

99 喬丹 (Michael Jordan)

93 皮朋 (Scottie Pippen)

86 羅德曼 (Dennis Rodman)

74 隆利 (Luc Longley)

(中時電子報)