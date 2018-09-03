現況像18年前的宋楚瑜？陳敏鳳揭柯P年後最大考驗

2018年09月03日 09:38 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲聲勢高漲，外界關注柯若勝選後的下一步，是否會組黨進軍國會或直攻總統大位。對此，資深媒體人陳敏鳳指出，柯文哲目前的情況，很像2000年時的宋楚瑜，柯家軍要用何種形式作為結盟的基礎，還是需要面臨如何管理雜牌軍的問題，都是柯的大課題，而核心問題就是如何讓單兵的柯P成為有紀律的柯家軍進攻政壇，又不失柯本身不受藍綠拘束的活力，是柯2018年之後最大的考驗。

選戰進入倒數階段，各候選人紛紛請來大咖助陣。彰化縣長候選人黃文玲在這次彰縣藍綠緊繃的選情中居於關鍵地位，不過黃文玲日前在柯爸、柯媽等支持者的陪同下完成參選登記，訴求白色的力量翻轉彰化，終止藍、綠惡鬥。此外，民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩也是關鍵，國民黨在歷經楊文科與林為洲分裂之亂後，國民黨居劣勢，若徐欣瑩能當選成功，將是柯家軍在桃竹苗地區一位大將，成為柯家軍第二位縣市首長。桃園楊麗環也釋出跟柯文哲合作的意願。

對此，資深媒體人陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中舉宋楚瑜為例，她說2000年時的宋楚瑜脫離國民黨參選，挾著高人氣與擔任省長時的政績，藍綠人馬紛紛靠攏。宋在競選期間沒成立政黨，競選總統失利後，則成立親民黨，招攬藍綠人馬。

陳敏鳳說不管柯家軍要用何種形式作為結盟的基礎，還是需要面臨如何管理雜牌軍的問題，目前看來各地的柯家軍並沒有相同特色，也沒有一定理念，這些都是柯文哲未來要處理的大課題。陳提及，只有一個核心問題，就是如何要讓單兵的柯P成為一個有紀律的柯家軍進攻政壇，又不失柯文哲本身不受藍綠拘束的活力，是柯文哲2018年之後最大的考驗。

(中時電子報)