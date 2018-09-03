愛美又怕懶？ 5分鐘做好保養就靠「它」！

2018年09月03日 09:40 中時電子報 綜合報導

人是視覺動物，擁有賞心悅目的容貌可以獲得更多機會，但對於繁忙的現代人來說，保養的繁雜程序讓人卻步。因此，日本研發出只要一機就能讓人回春的神器，更縮短了保養程序與時間，可說是愛美人士的一大福音。

保養只要5分鐘的美顏器是繁忙現代人的福音(圖/中時電子報 拍攝)

回春代名詞！ 2商品熱銷近1千萬個

最近發現膚況大不如前了嗎？也許是因為自身惰性而疏於保養，當然，年紀的增長也是不可抗因素。近年，有美容大國之稱的日本流行「表情肌」一詞，是指可以牽動臉部表情的肌肉。根據研究指出，一般人平常只使用到70%的表情肌，尚未使用到的肌肉長久下來會失去彈性，導致肌膚出現下垂、皺紋等現象，例如法令紋、抬頭紋等等。因此，不少美妝品牌開始研發可以拉提表情肌的商品，而日本的健康企業股份有限公司就推出了「LIFTY莉妃緹煥彩美顏器」和「LIFTY完美莉妃緹多效合一凝露」，隨即在國內掀起一陣風潮。

商品在日本推出至今已銷售兩年，「LIFTY莉妃緹煥彩美顏器」熱銷92萬台、「LIFTY完美莉妃緹多效合一凝露」更賣出905萬瓶。兩者需要搭配使用，主打拉提表情肌，能改善法令紋、為肌膚補水。「LIFTY莉妃緹煥彩美顏器」的原理是透過超音波能量震動，搭配保養品的「集中型滲透肽」讓皮膚吸收，藉以喚醒肌膚彈性，恢復年輕時的光澤。

3種機能、保養5分鐘 老態通通out !

記者示範使用美顏器搭配多效合一凝露，可拉提表情肌(圖/中時電子報)

美顏器有三種機能，分別是深層溫熱肌膚(RF)、美容成分導入(ION)、拉提肌膚(EMS)，Kenkou Corporation Taiwan健康企業的商品擔當─藤武 裕子表示，按摩頭上的圓球狀設計的凹凸與弧度更吻合臉型，也可以更接觸肌膚讓效果加倍。而按鍵也只有2個，操作簡單，對電器不擅長的人也可以輕易上手。

在選擇機能時，深層溫熱肌膚(RF)和拉提肌膚(EMS)皆與美容成分導入(ION)機能搭配。使用拉提肌膚(EMS)機能時，手勢必須要由下往上、定點移動的方式按摩，一週使用2次，一次不超過5分鐘；而深層溫熱肌膚(RF)則是慢慢滑至移動，不需停頓，可以每天使用，一次5分鐘；最後，深層溫熱肌膚(RF)與拉提肌膚(EMS)機能搭配，可促進肌膚彈性，並助凝露深層浸透。以上3種機能都能讓保養效率破表！

一瓶擁有6種功效 45種精華液all in one

內含45種美容液成分的多效合一凝露銷售量驚人 (圖/中時電子報)

在日本熱銷突破905萬瓶的「LIFTY完美莉妃緹多效合一凝露」，保養時只要一瓶就夠！主打維持肌膚彈力和加強保濕，融合了45種美容液成分，內含化妝水、精華液、乳液、乳霜、妝前乳及面膜等效果，除了與美顏器搭配使用之外，也可單擦保養。其中，美顏器的美容成分導入(ION)機能，因凝露含有「集中型滲透肽」，可以深入滋潤角質層並針對乾燥處加強保濕、有效導向彈力美肌，將美容液完整導入。

在使用美顏器之前，必須是卸好妝、洗好臉的狀態，而為了防止肌膚摩擦，美顏器不可單獨使用，務必要搭配多效合一凝露。在使用時，要避開心臟、眼部、喉結周遭部位，以及對金屬過敏者、孕婦、哺乳者、生理期、皮膚異常、根管治療、牙齒矯正者等亦不能使用。

對於生活繁忙的現代人來說，有效率的保養是大家追求的，因此，選到對的保養商品會讓保養事半功倍，讓愛美不再是一件麻煩的苦差事。

(中時電子報)