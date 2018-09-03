亞運》印尼亞運已「虛累累」 辦奧運更不行

2018年09月03日 10:06 中時 陳志祥

維期16天的雅加達-巨港亞運會昨天落幕了，印尼以亞運舉辦成功的激勵，將要爭辦2032年奧運會，但是經過2周亞運賽事「洗禮」，以印尼的現況舉辦奧運應該是一場噩夢！

本屆亞運是印尼史上辦過最大型運動賽事，印尼總統佐科威多多表示，印尼人民相信印尼有能力主辦更大型賽會，這是「印尼式」的自爽，以亞運賽會的過程體現，印尼要辦奧運除非民智、國力、經濟大幅進步。

重要的賽事部分被印尼亂搞，男足F組亂象是小組賽前2名集體輸球避開強敵，沒人管。男籃預賽B組只有敘利亞、伊朗兩隊，互打一場直接進8強，進入淘汰賽的對戰安排也一反常例，只為護航地主隊。

東道主拿下31面金牌，排名第4，其中「馬來武術」占了15面，等於送給印尼的「公關金牌」。棒球項目也搞出「超級循環賽」，讓中華隊痛失爭金機會。籃球決賽臨時變更場館，中華隊休息室改在廁所裡，只他各賽場上大小亂象不一而足。

亞運選手村也是問題重重，容納1萬6千多人的選手村，內裝非常小，最慘的是下雨會漏水，中華棒球隊有些球員、教練半夜被漏水點在臉上吵醒。在巨港賽區的選手村讓選手蓋毛毯，選手不習慣，而且出現隱翅蟲。

選手吃飯皇帝大！來到印尼隨便吃會要命！日本男足隊、中華棒球隊等不少團隊有些球員出現腹瀉情況，使得教練團下令只准喝礦泉水，不能隨意吃當地飯菜。

大會的交通巴士不是誤點就是取消，記者必須搭乘計程車趕行程，但是計程車亂繞路、亂喊價層出不窮；而且比賽園區的媒體巴士被取消，併入民眾的遊園專車，又擠又慢。

亞運開幕主場館花費17億元整修，昨天閉幕前一場大雨讓園區處處積水，加上賽會資訊傳達混亂，很多訊息知情沒報、不知情亂報，種種紊亂的比賽品質讓人很忍耐、如何應付更高層級的奧會？

(中時 )