這樣也能紅！重慶女被車撞 先整理頭髮

2018年09月03日 09:57 旺報 王曉鈴

當你被車撞之後，第一件事會做什麼？是先報警還是報保險？日前重慶一名少女橫越馬路，被車子撞倒，她第一件事居然是撥一撥頭髮，整理髮型，網友對此女反應嘖嘖稱奇。昨（2日）晚上，此事還上了新聞熱點。

據成都商報消息，8月19日，在貴州六盤水市鐘山區民族路路段，15歲的劉姓女生不顧車來車往，直接奔跑橫穿道路。一輛小轎車猝不及防，雖然司機趕緊打方向避讓，還是擦到了她。從短片中可以看到，女孩被撞倒後，條件反射般的撥了撥頭髮，似乎還沒反應過來。

劉小姐後來被送進醫院就醫。經交警調查後發現，劉小姐隨意橫穿馬路，未遵守斑馬線與警示標牌，違反了交通法規。此次事故雙方承擔同等責任。

無獨有偶，日前還有一則因為頭髮爆紅，連上熱搜多日的「髮際線男孩」新聞。

這原本是一條普通的社會新聞：小吳去杭州大學路某美容spa店理髮，對方說有個免費項目可以體驗。結果只修了鬢角提了髮際線，對方就給出了39000多元（人民幣，下同）的清單，折後18000元。最後小吳報警，付了2500元，沒想到意外地成了網紅，還成了新晉表情包。

忽然變成了表情包，還被稱作「髮際線男孩」，小吳似乎並不排斥，乾脆在微博上玩起了自己的表情包，還生怕別人搜不到，自己加上了#提髮際線修鬢角清單4萬#的話題，告訴大家「表情包，請自取」

這件事的後續是：小吳上門的美髮店把錢全退給了小吳，並且開除了店長。對於自己的忽然走紅，小吳表示，很榮幸能給大家帶來快樂。

(旺報 )