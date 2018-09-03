台北》DPP重啟柯Ｐ器官移植事件？網：這打下去 韓國瑜就高雄市長了

在七月的某台政論節目上，資深媒體人鄭師誠爆料民進黨將會重新開始調查台北市長柯文哲的愛滋器官移植事件，當時還遭網友譏諷民進黨在笨也不會撿國民黨用過的老招。沒想到今日竟看到某親綠媒體再度冷飯熱炒四年前器官移植事件。（寶麗來提供）

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中時電子報
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在七月的某台政論節目上，資深媒體人鄭師誠爆料民進黨將會重新開始調查台北市長柯文哲的愛滋器官移植事件，當時網友認為民進黨再笨也不會撿國民黨用過的老招。沒想到，今日居然看到某親綠媒體質疑柯文哲器官移直爭議，此媒體四年前還親自為柯文哲闢謠，這更讓網友感嘆政治無情，更譏諷「這個打下去，韓國瑜就高雄市長了」。

在七月友台的政論節目《新聞面對面》中，鄭師誠爆料「民進黨開始重新調查柯文哲愛滋器官移植事件」。而在現場的民進黨立委郭正亮沒有否認。當時網友認為民進黨再笨，也不會用國民黨用過的老招。

沒想到，在今(3日)日的新聞中，赫然發現《自由時報》居然再度質疑「柯文哲移植用的器官來自法輪功」，然而此媒體四年前才為柯文哲闢謠，讓網友不禁感嘆沒想到居然是真的，「國民黨用過的，民進黨再撿來用」。由於《自由時報》長期政黨傾向顯明，讓網友質疑民進黨是否要再重啟器官移植事件拉下柯文哲，更譏諷「想說民進黨雖然執政很爛，但應該也不至於學國民黨逼柯P出來，霸特(But)，現在居然看到在打器捐，真的是嚴重高估民進黨的智商了」，還要「民進黨爭氣點，不要像國民黨被洗臉洗得跟龜孫子一樣，起碼要像個孫子」。

網友也留言諷刺，「四年前打沒用，現在打會有用」、「我真是不敢相信，這集體的智商到底多低啊」、「原來還以爲兩黨都垃圾，結果DPP連垃圾的屎都要拿回來再利用...如果是真的，DPP應該年底會大敗」，更有網友表示「這個一打DPP會全面崩盤，負面外溢效益爆炸，不會這麼蠢吧」、「中彰投全垮，高雄變天，DPP要不要試試看」、「這個打下去，韓國瑜就高雄市長了」。

(中時電子報)

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