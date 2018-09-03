台北》柯文哲邁向連任之路　學姊、林昆鋒今競辦報到

台北市長柯文哲競選團隊逐漸到位，林昆鋒、黃瀞瑩今天到競選辦公室報到。（林縉明攝）

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年底選舉倒數，台北市長柯文哲競選團隊陸續到位，先前在市府任職的林昆鋒、黃瀞瑩辭去市府職務，3日正式向競選辦公室報到，林昆鋒將負責帶領發言人團的角色，協助柯競辦媒體回應；黃瀞瑩則是維持社群操作及媒體安排工作，兩人期許能把柯文哲理念傳達出去，一同與競選團隊打贏台北市長選戰。

林昆鋒表示，競辦跟市府最大差別在於節奏更快，比較像快速打擊的節奏，會集中帶領發言人團協助對外發言，由於政治、市政議題回應會比較多，他對於相關事務比較熟悉，府內同仁也比較熟識，部會有資訊上的落差。

「學姊」黃瀞瑩9月1日辭去市府職務，正式向競選團隊報到，工作內容將以社群及新聞媒體安排為主，黃瀞瑩認為，競辦節奏會比在市府更快一點；對於先前替時代力量市議員候選人黃郁芬站台，黃瀞瑩表示，她跟黃是好朋友，政治理念也滿像的，對台灣政治未來想像很像，是以個人的身分力挺朋友。

外傳黃郁芬不簽柯P認同卡，是否會因此不繼續替黃站台？黃瀞瑩說，支持跟簽不簽認同卡是兩件事情，對方有自己的想法跟理念，會以個人身分支持。至於會以什麼方式幫忙或推薦其他候選人？黃瀞瑩表示，這部分會再規畫，目前以宣傳柯市長理念為主，事前市長也沒有特別交代其他任務。

(中時 )

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