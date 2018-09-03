非洲野驢寶寶學「混群」！「你追我跑」超可愛

新生的非洲野驢寶寶近期在媽媽「Gina」的引領下，已經順利的融入群體生活。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

動畫電影《史瑞克》全球紅不讓，除主角外，對劇中忠心耿耿、雖脾氣有些古怪但生性幽默的「驢子」也一定不陌生！然你可知，其實動畫中的「驢子」角色原形可是「非洲野驢」呢！然免花錢飛非洲，在動物園就有超萌的非洲野驢寶寶「Novelli（諾韋利）」可以看呢！近來學會跑步的牠總是非沙澳動物區奔跑，帶著相機（別開閃光燈），一起來捕捉牠最可愛的身影吧！

「Novelli（諾韋利）」出生後，每天跟在媽媽身旁，很努力的吃好吃飽讓自己快快長大。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園參與EEP歐洲瀕危物種保育計畫，負責照養的非洲野驢「Gina（吉娜）」，於6月14日下午約莫15:10左右，在戶外活動場順利產下一隻雄性幼仔，現場有許多遊客幸運直擊。保育員將新生小寶寶命名為「Novelli（諾韋利）」。於8月中旬時，兩個月大的「Novelli」除了每天跟在媽媽身旁，很努力的吃好吃飽讓自己快快長大之外，還必須通過一項重要的考驗─「混群」。

新生的非洲野驢寶寶融入群體的第一類接觸，就形成了你追我跑的有趣畫面。（台北市立動物園提供）

非洲野驢屬於群居性的動物，和其他個體相處和互動，可以讓牠們感到安心。試混群的第一天，保育員先讓媽媽和「Novelli」到戶外活動場熟悉場地，約莫30分鐘後，才接著讓哥哥「Nabil（娜比爾）」、「Lancelot(蘭斯洛特)」及阿姨「Daila (黛拉)」進場。

初次相聚「Lancelot」對新成員很好奇，會一直想要靠近嗅聞，但是「Novelli」對這些「家屬」還是感覺很陌生，所以只要有任何媽媽以外的個體太靠近，牠就會緊張地跑開，媽媽「Gina」只好緊跟在一旁。對於喜歡團體活動的非洲野驢來說，只要有個體開始奔跑，大夥就會陸續加入跟著一起跑，因此新生寶寶融入群體的第一類接觸，就形成了你追我跑的有趣畫面。

哥哥「Nabil」在混群時，曾展現出男子漢的氣概，多次試圖橫擋在「Lancelot」和「Daila (黛拉)」前面，企圖保護媽媽「Gina」和弟弟「Novelli」，可惜畢竟還是太年輕了，缺乏實戰經驗，防衛技巧顯得有些力不從心！幸好大夥兒在一起跑了幾圈之後都累了、也餓了，沒多久便各自佔據一個舒服的角落休息，或是自顧自地享用起美味的早餐，讓「Novelli」初次的社交挑戰得以和平落幕。

許多人都嚮往有朝一日能夠到非洲大草原上，遠遠地感受一下野生動物狂奔的氛圍，這個願望或許不難「實現」！因為台北市立動物園非洲野驢戶外活動場的設計，就是讓民眾可以僅隔著安全護欄，近距離體驗大型草食獸從身旁跑過的震憾！如果你正在縮衣節食努力地存機票錢，或是苦惱騰不出時間去非洲長途旅遊，不妨趁著一天休假日，來動物園非沙澳動物區走走，或許就能讓你感覺夢想成真唷！

(中時電子報)

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