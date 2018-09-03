MLB》大谷翔平復出投球 被打兩分退場

天使捕手(左)阿希亞與投手大谷翔平交談。(美聯社)

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中時電子報

天使隊大谷翔平3日在投手丘上復出，對戰太空人2.1局挨轟失2分，用了49球退場。他的球速還是很快，四縫線最快飆到時速99英里(159公里)，但是用球數偏高，4次跟打者對峙到兩好三壞，2次奪三振與2次保送。

大谷被「春天哥」史普林格(George Springer)首打席敲安，首局被攻佔一二壘沒掉分，第2局三上三下。第3局大谷面對左打者坎普(Tony Kemp)狂丟外角球，拚到兩好三壞之後仍以保送作收。

接下來又輪到春天哥，他一棒拉到左外野形成2分炮。挨轟之後大谷用滾地球出局解決去年MVP艾爾圖維(Jose Altuve)，然後總教練就不讓他投了。大谷在0比2落後時退場。

無論如何，大谷本季投球局數正式突破50局，加上他打擊時敲出15轟，成為自棒球之神貝比魯斯(Babe Ruth)以來的最強二刀流，官方推特也發文祝賀他成為99年來第一人。

(中時電子報)

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