彰化》青農參政 彰化鳳梨王子西瓜王子都要選

25歲林子瓏自稱鳳梨王子，熱心公益的他將參選彰化縣芬園鄉同安村長為村民服務。（謝瓊雲翻攝）

友善列印
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林子瓏從小在芬園鄉山上的鳳梨田長大，十分熱心地方事務，目前仍未婚、單身。（謝瓊雲翻攝）
30歲的鐘翊禹退伍後就回到故鄉溪州鄉，在濁水溪畔租高灘地，以友善自然農法種出草生無毒西瓜。（謝瓊雲翻攝）
鐘翊禹(右一)想要改變農村社區行銷特色帶動農民收入，這次彰化縣五合一大選決定投入競選溪州鄉民代表。

青年返鄉從農，長期關心家鄉地方事務後決定從政！彰化縣芬園鄉「鳳梨王子」林子瓏，和溪州鄉的「西瓜王子」鐘翊禹，都以無黨籍身分登記選村長、鄉民代表，希望為家鄉注入活水，帶動更多青年服務社會。

25歲的林子瓏家中世代務農，身為第四代，從小就跟在爺爺身邊當助手，守著芬園鄉半山腰上的鳳梨田，接手後改以自然農法種出無毒鳳梨，還經營網路社群自稱鳳梨王子行銷芬園旺來，今年獲選優秀青農。

未婚且仍單身的林子瓏農忙之餘擔任多個社團幹部、積極參與三級古蹟寶藏寺廟務，十分熱心；當年同安國小安山分校廢校前，也是第一個站出來反對。他說，年初就決心要參選同安村長，全村選舉人有近1200票、共4人角逐，將是場硬戰；尤其要挑戰尋求四連霸的現任村長79歲林蔡秀英，只能更勤走、爭取認同。

30歲的鐘翊禹2009年退伍後返鄉在溪州鄉濁水溪畔租下高灘地種西瓜，9年來堅持草生栽培、不用生長激素，種出安全無毒西瓜等善耕農產品；他說，待在純樸農鄉不想只做個與世無爭的農民，決定從全職農夫，投入地方事務，打一場乾淨的選舉。

鐘翊禹說，兩年前加入社區發展協會擔任總幹事，學習營造農鄉帶來進步，寫計畫、申請經費，讓他看見更多可能，參選鄉代盼能爭取更多資源，為農民建立在地品牌增加銷售管道與機會，將社區營造結合老人關懷據點與兒童共學，幫各社區找特色行銷，辦理農村小旅行，讓婆婆媽媽自製手工品創造收入。

(中時 )

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