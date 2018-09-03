太平洋島國論壇難民爭議 吳釗燮率團出席

2018年09月03日 10:19 中時 陳建瑜

在諾魯舉行的「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）因「澳洲關達那摩」的移民拘留營而限制媒體採訪爭議不斷之際，外交部吳釗燮昨率團參加，並預計與諾國總統兼外交部長瓦卡見面（Baron Waqa），祝賀諾國獨立50周年，並將與太平洋友邦及其他友好國家舉行雙邊會談。

外交部今發布新聞稿指出，吳釗燮於2日至8日率團赴訪太平洋友邦諾魯共和國，出席第49屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum, PIF）年會相關活動。

外交部說，吳釗燮也將覲見瓦卡，祝賀諾國獨立50周年，並將與太平洋友邦及其他友好國家舉行雙邊會談，向各方傳達蔡英文總統對彼此友好合作關係的重視。吳釗燮也將出席「台灣／中華民國與PIF國家對話會議」，和與會各國代表團就雙邊及多邊合作議題交換意見。

「太平洋島國論壇」是由澳洲、紐西蘭及其他太平洋諸島國組成之區域性國際組織，自1993年迄今我均以「台灣／中華民國（Taiwan/ Republic of China）」名稱，以「發展夥伴（Development Partner）」身分參與相關活動。歷年來我國與PIF秘書處持續推動「區域發展援助」及「台灣/中華民國-PIF獎學金」合作計畫，致力提升區域內各國人力素質，為區域發展貢獻心力，深獲該論壇成員國好評。

(中時 )