很少出國被嫌沒國際觀？網友3點打臉女生膚淺

2018年09月03日 10:22 中時電子報 戴安瑋

很少出國就沒有國際觀嗎?有網友在ptt上po文表示，他跟朋友介紹的女生出去，聊到出國的事，他因要給孝親費等，30歲只出國過一次，竟被對方嫌棄沒國際觀。此po文引起網友熱議，反而批女生膚淺，有的網友甚至說，女生出國多是拍照打卡、吃東西、購物，「出國很多次不代表有國際觀」。

原po在ptt上po文表示，好不容易跟朋友介紹女生出去，她30 歲，我32歲，因為我要存錢和孝親還有幫家裡還錢，所以只跟過團去首爾，這樣ㄧ說出口，她即說我視野很小 沒什麼國際觀 還說她已經去過10幾個國家。後來我聽朋友說女生覺得我太俗，只去過首爾，沒啥國際觀，用這點打槍我，讓我又點不服氣，真的出國比有國際觀嗎？

這篇po文引起網友熱議，紛批女生膚淺，並說「國際觀和能不能出國一點屌關係都沒有」、「原來國際觀是用去過幾個國家來衡量的阿，長知識了」、「講出這種話的女生才真的淺薄」還有網友說，「國際觀是什麼，我覺得就很多女生的解釋應該是:1.知道有哪些景點，去拍過照打過卡、2.知道有哪些好吃的 去吃過打過卡、3.知道哪些東西當地買很便宜」。

另有網友說，「不是沒國際觀，是你沒$$，聽到你要孝親跟幫忙家裡當然打槍」、「他是說跟你在一起沒錢出國他不要」、「看長相和錢包，兩個都沒有的就沒有國際觀」、「翻譯：沒錢養老娘出國花用，閃」。

不過，仍有一位網友說，「既然女生去過十幾個國家，可以問問女生，具有國際觀的想法」還建議原po跟女生說，「我最近在玩外匯，妳能給我一些建議嗎？一句話，話題有了，國際觀、上進心、安全感全部都出來了，是不是很簡單呢？」

(中時電子報)