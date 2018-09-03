救災「吃包子」被批作秀 嘉縣議員要求道歉否則提告

2018年09月03日 10:25 中時 張亦惠

嘉義縣議員黃嫈珺及志工團隊要求朴子市民代表會主席、已登記參選朴子市長的黃基全道歉並還原事實。（張亦惠攝）

嘉義縣議員黃嫈珺在823水災投入救災，卻遭朴子市民代表會主席、已登記參選朴子市長的黃基全在line上散播註有「不救災開直播作秀，還吃受災戶的包子」的吃包子圖片，黃嫈珺2日開記者會澄清，包子是友人從雲林元長買來，自己全力投入救災並非作秀，要求黃基全道歉。黃基全則發聲明表示，忙於救災、忽略細節，造成黃嫈珺議員的困擾「深感抱歉」。

823持續豪雨朴子市竹村里、永和里及永福社區是淹水重災區，黃嫈珺表示，水淹得快民眾只好躲至2樓，無法外出，自己託友人王靖芬從雲林元長到嘉義市沿路購買1000多顆包子，在福山社區發送，救災過程中，團隊成員遭遇被蛇追著跑、身高僅150公分的志工張麗惠還差點被滅頂。

黃嫈珺說，團隊連續8天全心投入救災，竟被黃基全如此抹黑，團隊成員都相當生氣，且此舉可能造成後續救災、物資勸募上的困擾，盼黃基全能慎重道歉，並公開line上下文截圖，還原真相，若周一中午前無公開上下文，將提告捍衛團隊清白。

黃基全則表示，大家忙於救災有許多細節上的疏忽，造成黃嫈珺議員的困擾「深感抱歉」，相信每個人在自己的角色上都付出很大的心力，朴子人要團結，別再陷入口水戰，因此接下來找出淹水主因並共商解決之道、協助災民善後及恢復家園，才是當務之急。

(中時 )