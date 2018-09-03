因緣巧合！接生蔡敏邑護士之夫同祠忠烈祠

蔡邑敏之母楊秀菁，與李光先之妻杜秋妹相擁痛哭。（莊哲權攝）

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台東縣政府為蔡邑敏、李光先辦理入祀忠烈祠典禮。（莊哲權攝）
台東縣政府為蔡邑敏、李光先辦理入祀忠烈祠典禮。（莊哲權攝）
台東縣政府為蔡邑敏、李光先辦理入祀忠烈祠典禮。（莊哲權攝）

殊勝因緣！台東縣政府3日為黑鷹後送殉識護士蔡邑敏，及8年前遭虎頭蜂攻擊死亡的消防隊員李光先一起入祀忠烈祠，巧合的是，李光先的妻子杜秋妹就是20多年前為邑敏接生的醫護人員，杜秋妹與邑敏之母楊秀菁相擁哭泣，久久不能自己。

蘭嶼護理員蔡邑敏於今年2月5日深夜隨黑鷹直升機執行後送任務時意外墜海，不幸捐軀殉職；而台東縣消防局小隊長李光先於2011年10月29日執行民宅虎頭蜂巢摘除時，遭蜂攻擊，送醫不治，台東縣政府3日上午舉辦秋祭並為兩位 烈士辦理入祀典禮，由縣長黃健庭主祭。

巧合的是，李光先的妻子杜秋妹20多年前也是蘭嶼衛生所的護理人員，當年就是她接生蔡邑敏，杜秋妹回憶，邑敏當時胎位不正，而且提早10天報到，島上醫源資源不足，她跟醫師田雅各兩人花了好大一番力氣才完成接生。

杜秋妹說，她的丈夫等了8年才終於入祠，沒想到跟邑敏同時，這因緣實在太巧合。

蔡媽媽楊秀菁說，蔡、李兩家雖然是舊識，但是都不知道原來杜秋妹是李光先的太太，直到今天兩人同時入祀才知道，兩個母親相擁痛哭，直說這是上天的安排，李光先與蔡邑敏在天上可以互相照顧。

蔡邑敏父親蔡清賢對女兒入祀忠烈祠感到光榮，但是仍要持續爭取在蘭嶼為女兒立碑或設紀念園區，讓後人不要淡忘此事，也提醒政府重視離島醫療資源不足的困境。

(中時 )

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