辭《型男》後竟1整年沒工作 夏于喬認了：我很慌

2018年09月03日 10:26 中時電子報 吳品瑤

34歲夏于喬近年因「遞補」迎來事業兩波高潮，一為接棒陳喬恩入主《型男大主廚》，因而拿下金鐘獎最佳綜合節目主持人，二為張榕容懷孕辭演，她救火接演電影《總鋪師》，創下3.1億票房紀錄，然她2017年為了專注表演而辭去《型男》主持棒，沒想到接下來一年飽嚐苦頭，完全沒有戲約或主持邀約上門，投稿劇本也落選，整整一年沒收入，讓她一度懷疑自己，坦言「我很慌」。

夏于喬主演的靈異國片《粽邪》剛上檔，然其實在此之前，她度過了零工作沒收入的一整年，據《蘋果》報導，夏于喬透露高中時得知家裡債務嚴重，所以她一直努力想賺錢幫忙還債，然接下《型男》前，她工作並不穩定，一度對事業失去方向，有近3年時間幾乎只有零星的通告可接，平均每個月收入3萬，她住家裡吃家裡，留幾千塊在身上，其他全交給媽媽運用，直到2008年接下《型男大主廚》主持棒，才每個月20萬的固定收入，夏于喬只留3萬在身上，其他同樣交給媽媽還債。

而去年7月，夏于喬因合約問題加上多年來一直嚮往專注在表演上頭，時機點剛好的情況下，她毅然離開待了9年多的《型男》，沒想到這個離開舒適圈的決定，讓她接下來一年竟毫無戲劇或主持邀約找上門，夏于喬再度陷入徬徨，由於沒有經紀人，她索性傳簡訊給認識的導演或製作人尋求工作，但毫無進展，但她心想「雖然我很慌，但我覺得我要找事做」，在導演男友的鼓勵下，她開始寫短片劇本和企畫案，投稿高雄電影節及台北的甄選，可惜都在複選時失敗，高雄那次她甚至在面試結束後，下樓就蹲在路邊崩潰大哭，還一度心亂怪罪男友。

這段沒有工作的時間，夏于喬天天待在家焦慮，只能吃老本度日，偶爾透過朋友去認識業界的人，但繞了一大圈，最後竟是王偉忠邀她舞台劇《室友ROOMATE》，巧的是當年她15歲參加《我猜》夢幻國中美少女票選後，就是被偉忠哥相中簽下，是發掘她的第一個「貴人」，之後又接到恐怖片《粽邪》女主角戲約，工作漸漸穩定，才終於走出低潮。

(中時電子報)