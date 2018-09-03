小朋友吃紅蘿蔔聽故事！「綠色生活館」愛生態學農業

2018年09月03日 10:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

科技化時代來臨，農業和住在都市裡的我們總有些距離！然越來越多報導顯示，很多年輕人選擇當農夫，甚至在都市裡、高樓花園裡也能享受種植植物的快樂！讓孩子也多瞭解農業、愛大自然與生態！

新北市綠色生活館辦理「田裡好生機」主題特展，還有每個月兩次的故事屋活動，對象為5~8歲的孩童，以大攜小的方式報名，不僅增進親子間的互動，也進一步了解友善農業的內涵。

今年7月份的故事屋主題為「胡蘿蔔忍者忍忍」，由日本作家古矢香繪出胡蘿蔔的生長過程，將胡蘿蔔化身為忍者，利用各種忍術，發芽長大。可愛又逗趣的模樣，吸引小朋友投入胡蘿蔔的世界。故事屋活動包含志工老師唸故事、帶遊戲、以及問答互動。其中的遊戲時間，志工老師帶領大朋友、小朋友在戶外空間玩起大風吹，模擬各種天災人禍發生時，胡蘿蔔的處境，兼具娛樂與教育的性質。志工老師們都會事前討論每一個環節，用心排練整個流程的進行，希望大小朋友帶著歡樂回家。

農業局表示，7月的故事屋提供有機胡蘿蔔的試吃，讓大家感受到味覺的甘甜與鮮美，傳達有機與友善農業的關係，雖然有機蔬果的價錢可能會比慣行農業下的作物成本來得高，但衡量食物鏈的循環，最終都會流回人類的身體，我們是起點，也是終點。如果能從小向他們推廣友善農業，相信也會影響到他們日後的生活飲食，選擇有機產品與否。

接下來9月15日、9月19日的故事屋活動，以「春神跳舞的森林」做為主題，讓民眾從故事中了解友善環境的理念。每場人數25人，歡迎大小朋友報名參加！

(中時電子報)