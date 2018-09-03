市議員關心花博進度 副市長：已達9成以上

2018年09月03日 10:45 中時 陳世宗

台中市長林佳龍於今年6月19日曾在議會答詢表示「花博建設進度如期如質進行，9月1日迎接花博試營運」；大批議員9月1日到花博現場卻被市府派人擋在門外。市議員蘇柏興3日質詢副市長張光瑤花博進度到那裡了？副市長張光瑤說，「大部分都已完成，至少9成！」，蘇柏興反批說「硬敖，睜眼說瞎話！」

蘇柏興說，市議員張瀞分、張廖乃綸、李榮鴻議員於今年6月19日在議會質詢市長林佳龍，有關花博的進度，林佳龍說「花博建設進度如期如質進行，9月1日迎接花博試營運。」新聞稿還聲稱「花博外埔園區進度97％至98％、豐原園區92％、后里園區92％」。

蘇柏興表示，花博預算86億元，議會全數通過一毛也沒刪，市府6月說進度超過九成，3個多月過去，大批議員前天去現場，卻被市府派人像擋共匪一樣，擋在門外；議員們還發現花博工地還沒完工，樹也沒種，進度頂多6、7成，傳說中的花博9月1日應該有「花開」，結果卻「開花」(台語)。

張光瑤說「花博進度大部分都完成，至少9成！」蘇柏興斥責說「你硬敖，社會自有公斷!」他表示，市民期待花博，市府進度落後，11月要開幕現在日趕工，品質令人擔憂。

蘇柏興詢問台中市政府經濟發展局長呂曜志，市府宣稱有2100家花博特約商店開始營運了嗎?呂曜志說，有的商家7月，有的9月開始起跑；推出優惠，至於花博園區內的餐廳則有4家。蘇柏興強調，市民期待花博，市府進度來不及不該膨風，還發新聞稿公開宣傳，民眾期待越高，失望會越大！

(中時 )