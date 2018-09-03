墾丁大街撐不住？20年老店「迪迪小吃」掰了

屹立超過20年的老店「迪迪小吃」宣布9月30日為最後營業日。(圖/翻攝自臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導
墾丁名店「迪迪小吃」曾是饕客最愛。(圖/翻攝自臉書)
「迪迪小吃」公告9月30日為最後營業日。(圖/翻攝自臉書)

又一家老餐廳驚傳歇業！陸客大減加上日前墾丁大街坑殺遊客等負面新聞不斷，墾丁慘遇觀光大海嘯，已營業超過20年的老店「迪迪小吃」九月底將吹熄燈號。店家已貼出公告宣布「經整體評估與內部調整，9月30日為最後營業日，感謝顧客多年支持與關愛，後會有期！」。

以南洋菜聞名的「迪迪小吃」。(圖/翻攝自臉書)

身為墾丁三大名店之一的「迪迪小吃」曾是觀光客來到墾丁的「必吃」，包括蝦醬炒飯、特製炸雞、乾炒河粉、泰式酸辣魚…等都是老饕必點，過去生意好到幾乎沒有預約絕對沒有位子，無奈不敵這波觀光海嘯衝擊，只營業到本月底。消息一出引起許多消費者震驚，紛紛在臉書回應「不會吧？」、「蛤？要停止營業了？」、「趕快下墾丁趴一回」、「要趕快去回味一下」、「沒有花好月圓的加持！都撐不住了」。

墾丁大街元老級pub「金灘」去年十月才無預警歇業，「迪迪小吃」也宣告撐不住了，外界好其到底是甚麼壓垮了墾丁觀光業？有網友認為，懇丁沒有系統性管理，攤販、民宿的髒亂嚇跑觀光客，經遊客口耳相傳，導致來客量日漸稀少，業者應自我檢討，畢竟「去當盤子只能被騙一次，沒有第二次！」。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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