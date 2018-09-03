美網》納達爾展現最好的一面 下輪遭遇奧地利鮮肉

2018年09月03日 10:42 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

奧地利男網選手提姆，相當開心收下勝利、晉級美網男單8強。(美聯社)

世界球王納達爾（Rafael Nadal）3日在美網男單16強賽，以6：3、6：3、6：7(6：8)、6：4力克喬治亞對手巴西拉希維利（Nikoloz Basilashvili ），重返美網男單8強，下一場就要和奧地利好手提姆（Dominic Thiem）重演今年法網決賽對決戲碼。

自從今年5月在馬德里大師賽8強賽敗給提姆後，納達爾打出了一波26勝1敗佳績，並在法國巴黎獲得個人生涯第11座法網冠軍，過去他和提姆交手過10次，全部都是在紅土賽場，納達爾7勝3負佔優勢，對於兩人即將首次在硬地球場過招，納達爾回應：「提姆是強力型選手，也很懂得如何打好比賽，如果我想在美網繼續撐下去，需要展現自己最好的一面。」

提姆以7：5、6：2、7：6(7：2)擊退南非籍第5種子安德森（Kevin Anderson）、收下8強門票，賽後他點出獲勝關鍵：「首先，今天我的發球相當好，雖然一發進球率不是最好的數據，但幾乎第一發都能拿下分數，因此只有面對一個破發點危機，在自己的發球局也沒有感覺受到太多威脅。」

這是提姆除了法網之外，第一次在其他大滿貫男單賽事闖進到8強，去年美網他很接近，但在領先兩盤的情況下，被阿根廷籍2009年美網球王迪波卓（Juan Martin del Potro）逆轉勝，提姆說：「雖然想遺忘，但我去年真的就差一點點就晉級8強，那是很痛苦的回憶。」

(中時電子報)