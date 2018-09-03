貓裏紅茶評鑑賽出爐 廣欣茶行大贏家

2018年09月03日 10:52 中時 陳慶居

會場有茶道示範及品茗活動，茶香四溢。（陳慶居攝）

苗栗市農會在中央及地方輔導協下，致力打開「貓裏紅」品牌知名度，舉行製茶競賽提升技術並辦理優質紅茶評鑑行銷市場，逐步將茶菁行情從每公斤提高至28元左右，增加茶農收益。今年優質紅茶評鑑結果出爐，3日在苗栗縣政府頒獎給獲獎單位及個人。

市農會貓裏紅優質紅茶評鑑競賽，有全縣35位茶農、茶商共162點參賽，由茶業改良場副場長邱垂豐等專家學者擔任評審，計評選出特等獎1名、頭等獎5名、金質獎11名、銀質獎20名及優質獎100名。

其中，頭份廣欣茶行囊括特等獎及頭等、金質獎等殊榮，頭等獎得主另有南庄謝念霆等，金質獎分別有銅鑼農林公司、南庄謝福安、苗栗利展豐、羅國洋等，銀質獎有三灣陳銘強、銅鑼農林公司、苗栗邱俊魁、利展豐、羅國洋及楊敏珠等人。

縣長徐耀昌3日上午與台中分局長簡俊發、市農會理事長邱源錦及總幹事謝錦明等人，逐一頒發獎牌給獲獎單位與個人，代表會主席賴桂煖及議員參選人余文忠等來賓，也為囊括特等獎等3大獎項的廣欣茶行，及其他得獎人按讚肯定他們技術昇華。

苗栗市農會大力振興南勢八甲茶產業，2013年起獲水土保持局台中分局、茶業改良場、市公所及縣府協助，投入產銷班重整、茶園肥培管理及病蟲害防治，及輔導茶菁契收及茶園新植等，多年來已逐漸看到亮麗成果。

(中時 )