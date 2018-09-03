大同分局民族所員警協助智障青年回家

大同分局民族所員警協助失智青年回家。〔警方提供〕

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大同分局民族所員警協助智障青年回家

謝明俊／台北報導

一名２０歲韓姓智障青年，日前由新北市板橋區住處獨自離家迷路，在北市大同區延平北路、民權西路口，被大同警分局民族所員警發現帶回派出所保護，員警利用韓某手上配帶的愛心手環，順利通知韓父前來帶回兒子。

大同分局民族所警員張家洋、簡暐宸日前在轄區巡邏時，於延平北路3段與民權西路口發現一名年輕人在路口徘徊，員警上前關詢，年輕人都無法清楚回答，疑似有失智症狀。

為避免萬一，張員兩人先將迷途青年帶回派出所安置，經檢查其隨身攜帶物品，未發現有任何身份證件，在查無頭緒之時，發現該男子手上戴有聯絡電話及編號的防走失手環，透過手環查知這位青年姓韓，住在新北市板橋區，警方隨以電話通知韓父前來派出所。

韓父表示兒子患有中度智能障礙及自閉症，平時均在家中休養，今日不知道為何獨自外出，所幸被警方發現才未釀憾事，韓姓家屬對於警方及時協助之舉深表感謝。

大同分局呼籲，民眾家中若有高齡長者或失智家人，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，如欲避免類似情事發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是隨身攜帶記載親友電話的聯絡卡片，以利警方快速聯繫家屬。

(中時 )

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