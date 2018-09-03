台中》舞夠水！花博后里園區「花舞館」雙圓8字展四季之美

2018年09月03日 10:51 中時 盧金足

「花舞館」兩棟圓形構築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，象徵蜜蜂探索花園的旅程。（盧金足翻攝）

台中市府建設局將花博后里園區「花舞館」興建為永久館，未來將永續利用，成為地方亮點。（盧金足翻攝）

花卉是台中世界花卉博覽會的最佳主角！以花朵概念發想的花博后里園區「花舞館」，台中市政府建設局興建為永久館，兩棟圓形構築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，象徵蜜蜂探索花園的旅程，8月31日已完工，正進行營運系統測試及花卉布展，將成為后里的新亮點。

太美了！花舞館位於后里區馬場路與寺山路口，去年4月20日開工，8月31日申報竣工。地上2層展覽館，分為「一般商業展覽空間」（A館）及「蘭花生態型溫室」（B館）兩大部分，加上內環旋轉坡道、外環旋轉樓梯，4個圓象徵台灣四季環環相扣、生生不息自然環境，視線上可由內向外穿透環視，花博之美一覽無遺。

台中市府建設局長黃玉霖表示，1樓空間提供展覽展示、表演舞台及後台表演者休憩區域、輕食小舖餐飲，2樓則是做為營運辦公室、部分展覽空間及餐飲廚房使用。

台中花博將於11月3日開幕，台中市議員有的關切會不會來得及？黃玉霖強調，施工期間，工程團隊以提高工程品質、加速工程進展為目標，監造單位也與時間賽跑，積極辦理相關工程抽查驗作業，並要求承包商確實把握每日作業時間、注重結構強度及施工安全。花舞館的竣工，展現工程團隊同心協力的成果。

台中花博規畫后里、外埔、豐原三大園區，分別發展生態保育、精緻農業及環境營造，建立綠色共享、自然共生及人文共好的花園綠都城市，其中「花舞館」為首要展示館，展現出市政建設的優良品質，台中市府邀請世界各國展區於此展現城市之美，並透過周邊園區景觀與自行車動線，吸引全球觀光客來台旅遊。

(中時 )