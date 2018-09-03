不只農委會要求 綠議員也盼吳音寧到議會備詢

民進黨台北市議員簡舒培(左)、國民黨台北市議員鍾小平(右)接受電台訪問討論第一果菜批發市場改建案。（趙雙傑攝）

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民進黨北市議員簡舒培日前質疑，北農總經理吳音寧提出第一果菜市場改建方案，較市府版本省11億卻被無視，反遭市長柯文哲嗆「她懂什麼？」由於吳音寧這會期堅持不到議會備詢，當下無法立即為自己辯護，事後不僅農委會表態建議吳備詢，簡舒培3日受訪也說，她個人認為吳應備詢，在議會一問一答較容易還原事實。

簡舒培與國民黨議員鍾小平上午一同接受電台專訪，談到果菜市場改建案，簡舒培不解，北農按市府建議蒐集攤商意見，提出比市府版節省11億的方案，卻未在會議上被提出討論，最後被市府拒絕也非基於專業理由，她只是想詢問柯文哲知不知情，不料柯卻在議場生氣。

主持人問及，柯文哲是不是故意情緒化？鍾小平說，柯有在醞釀情緒，太太陳佩琪先是在臉書暗諷吳音寧是高薪實習生，柯又說吳什麼都不懂，目的就是想把她換掉，加上簡舒培是民進黨新潮流、柯黑議員，聽到她質詢就更不爽，要是相同內容讓與柯較友好的民進黨謝系議員質詢，柯的情緒肯定不一樣。

鍾小平直言，吳音寧的方案不見得不好，其實經費、攤商需求是其次，重點是柯不爽吳音寧挑戰他，這是政治角力。尤其吳音寧不來議會備詢，弄得市府、議長和議員都翻臉，等於是「大將軍不受控制」，柯文哲當然受不了。他認為，要不要換北農總經理取決於市府，若柯文哲肯跟雲林張派結合，一定換得掉吳，但有政治風險，所以柯直到現在都在考慮。

簡舒培也坦言，農委會有要求吳音寧應去議會備詢，但吳總至今仍有她的堅持，儘管按法規她確實可不必備詢，但簡認為，包括改建案等爭議在內，北農董事長陳景峻並沒有很清楚狀況，若吳音寧能備詢說明，議會一問一答之間，會讓事實更加清楚。

(中時 )

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