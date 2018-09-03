比爾蓋茲在中共黨媒刊文：中國經驗為何值得非洲借鑒

比爾蓋茲。（翻攝人民網）

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中非合作論壇北京峰會今天(3)登場，微軟創始人比爾蓋茲(Bill Gates)今天在中共黨媒《人民日報》撰文指出，中國在改變自身的同時也在改變著世界，對非洲國家而言，目前正是關鍵的轉折時刻，可謂風險與機遇並存。幫助非洲國家更好規劃自身發展路線並最終實現繁榮發展，中國在這些方面具備獨一無二的優勢。他認為，有兩個領域與非洲未來發展息息相關，中國經驗值得借鑒。一是消除非洲許多地區依然面臨的疾病和貧困，二是挖掘非洲國家在農業方面的發展潛力。

比爾蓋茲在文章中指出，中國在改變自身的同時也在改變著世界。到今年年底，中國的科研投入將有望超過美國，躍居全球首位。儘管西方富裕國家對全球化的質疑日益加深，中國仍繼續加大力度應對能源、氣候變化等方面的全球挑戰。

文章稱，中國對全球的重要貢獻，還體現在全球健康和發展領域。中國在過去幾十年裡取得了任何其他國家都無法企及的成就，不僅將數億人從貧困和疾病的惡性循環中解救出來，還建立了現代化的經濟體系，推動了全球經濟發展。目前全球其他發展中國家，尤其是很多非洲國家高度關注中國成功路徑，這更加凸顯出中非合作論壇的重要性。

文章指出，對非洲國家而言，目前正是關鍵的轉折時刻，可謂風險與機遇並存。中非合作論壇、「一帶一路」倡議以及中國組建國家國際發展合作署等舉措，都十分有助於中國分享自身在經濟轉型過程中積累的經驗教訓，幫助非洲國家更好規劃自身發展路線並最終實現繁榮發展。中國在這些方面具備獨一無二的優勢。

文章認為，有兩個領域與非洲未來發展息息相關，中國經驗值得借鑒。一是消除非洲許多地區依然面臨的疾病和貧困，二是挖掘非洲國家在農業方面的發展潛力。「中國的實踐證明，改變是可能的，而且可以很快發生。」

(中時 )

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