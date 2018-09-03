台中》擺脫淹水惡夢！大雅中科陸橋機車專用道排水9／5施工改善

2018年09月03日 10:55 中時 盧金足

為改善中科陸橋機車道排水問題，台中市政府建設局推動「西屯區中科陸橋機車專用道排水改善工程」，9月5起至9月30日每天上午9時到下午4時進行道路側溝新建工程，施工期間專用道保留1.5公尺寬度供機車慢行，工區前重要路口也將懸掛告示牌，提醒車輛依現場交維管制行駛，來往西屯中科民眾請提早因應。

建設局長黃玉霖指出，中科陸橋座落於台中市區中科路及廣福路等重要路口，並跨越筏子溪，是市民及中部科學工業園區往返的重要連絡橋梁之一。民國98年10月完工，全長280公尺，橋寬50公尺；由於高鐵橋下以西的機車專用道單側僅設計集水井1座，豪大雨常導致宣洩不及，路面積水嚴重。

為改善中科陸橋機車道排水問題，建設局勘查後將優先設置排水溝及橫向截水設施，加強路面排水能力，豪大雨預警期間將加強巡檢，保持側溝格柵排水順暢，降低積淹水發生。

因應中科路設有快慢分隔島(快車道禁行機車)，該機車專用道寬度3.2公尺，考量機車駕駛人通行安全，建設局施工期間該專用道仍保留1.5公尺寬度供機車慢行，且工區前方重要路口將懸掛告示牌，施工區段前方也會派遣義交及工程人員提前指示慢行，或引導用路者提前停駐。

建設局為疏導該路段上、下班尖峰車流，市府也另規畫替代路線，機車族可由中科路繞行筏子溪北側防汛道路出入，減少交通壅塞情形，提醒用路人行經施工路段時，依限速標誌及指揮人員導引行駛。

此外，建設局今年7月底已完成龍井區向上路七段中興橋機車道積水改善，該橋自2007年竣工至今，排水管內因堵塞大量土砂垃圾，已11年無拆管清淤，雨天時積水嚴重，嚴重影響行車安全，經施工改善後，歷經日前連日豪雨，已有效發揮排水功能。

(中時 )