獨／台灣綜藝第一人！ 曾國城登紐約時裝周走秀

2018年09月03日 11:10 時報周刊 林彥君

曾國城將把PaMi精神，結合到紐約時裝周的服裝造型中。

曾國城將在今年9月在紐約時裝周亮相，攜副業「PaMi」與 Just in Case 設計師周裕穎跨界合作，打造以「回歸真實」為主題的全新服裝秀，曾國城也將擔任模特兒走秀，成為首位登上國際時尚舞台的綜藝主持人。曾國城要在紐約舉辦曾拌麵試吃會，和當地台灣人互動，他表示：「台灣特色美食不只珍珠奶茶，將帶著曾拌麵與PaMi前進紐約時裝週，驚豔國際舞台。」

曾國城親自研發的曾拌麵2016年4月獲美國部落客里納許 (HansLienesch) 評定為世界前十大方便麵，足跡遍及世界各地。他去年宣布推出PaMi，改良傳統關廟麵的波浪麵體，強調純天然、手工日曬，單純用水、食鹽、麵粉等原料製成的食物，代表在地文化，產品理念與設計師周裕穎今年服裝秀的概念不謀而合，將把Pami的精神，結合到這次到紐約時裝周的服裝造型，促成「食尚X時尚」的合作。

設計師周裕穎 2017 年與國立歷史博物館合作的「常玉系列」讓世界看見台灣設計能量，他致力於推廣「Local is Global」，讓融合台灣文化的設計在國際市場異軍突起。本次設計理念有感於網路世代真實與虛假的界線模糊，照片添加濾鏡呈 現眼前的往往已失真，因此以「回歸真實」為靈感創作。

(時報周刊)