20年好友反目 丟汽油彈火攻判刑5年定讞

2018年09月03日 11:08 中時 林偉信

北市許姓男子因懷疑女友遭他認識20年的友人黃姓男子囚禁，他約對方談判時拿點燃的汽油彈丟，造成黃男多處灼傷，檢方依殺人未遂將許男起訴，最高法院認為，許男看到黃男著火後，沒有繼續丟汽油彈，無殺人犯意，將他依重傷害未遂罪判刑5年確定。

判決指出，前年7月22日許男打電話邀約黃男到他的住處談，黃男當天下午3點依約到許的住處前，許男一開門就拿點燃的汽油彈丟向黃，黃男著火後，痛苦難耐，隨即倒臥在地翻滾，將著火部位以身體壓熄後，起身逃跑離開現場，經送醫後倖免於難未受重傷。

路人發現後報警處理，員警到達現場看到許男手持一透明提袋於是上前欲盤查，許男快步離開，並將提袋棄置在一旁的機車置物籃內，員警尾隨並將他逮捕，發現該提袋內有5只裝滿汽油的寶特瓶，檢方偵結將他依殺人未遂罪起訴。

歷審認為，被害人證稱許男沒有表示要讓其死亡，且許男丟擲汽油彈後只在旁觀看，沒有把手中剩餘的5只汽油彈點燃繼續丟擲，且依醫院資料顯示，許男雖住進加護病房，但入院時呼吸順暢，雖有佔體面積百分之5的燒傷，但無立即性生命，未構成殺人未遂。

歷審斥責許男因細故與被害人發生爭執，即持汽油彈朝被害人丟擲，以達報復的目的，他心思偏激、手段凶殘，致被害人身心創痛甚深，且造成嚴重社會不安，考量許男犯後態度不佳、沒有悔意，將他判刑5年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )