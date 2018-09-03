國軍降落傘製傘匠人 丁淯仁守護傘兵軍官

2018年09月03日 11:29 中時 趙靜瑜

適逢九三軍人節，文化總會推出《匠人魂》系列影片，特別規劃以我國國軍為主題，前進台中清水軍備局生產製造中心第209廠傘具製配所，拍攝國軍製傘篇「完美落地」，向那些扮演著「守門人」、默默守護第一線傘兵軍官生命的「製傘匠人」，致上最高的敬意與謝意。

負責國軍傘具製造及各型飛機罩布、帆布製品維修的傘具製配所，是國內唯一傘具專業生產單位，更是由一群「品質技術師訓練」合格人員執行檢驗，平時不僅要精進傘具生產作業流程，更要為每一道程序品質把關，讓每位傘兵弟兄無後顧之憂執行空跳任務。

《匠人魂》影片中的靈魂人物傘具製配所一等士官長丁淯仁製作降落傘達18年，含10年品檢經驗、8年製程管理背景，與傘製所十多位資深雇員各司其職，每日如一地逐幅逐條檢查著降落傘的生產品質，確認每張傘都能在高空確實展開，保護每位傘兵完美落地。

丁淯仁在傘面尺寸與受壓能力間精確掌握數值，不僅是18年的專業經驗累積，更能感受到保衛同袍生命安全的濃厚情感，他說：「每個傘兵的生命，就是掌握在我們各製程的手上。」因此無論是將進口的尼龍傘布進場檢驗，進而到裁片、小縫車製、總行縫製、總縫縫製、頂底車製、標記蓋印，每一部細節，都經過嚴格測試，每一項製程，皆飽含細緻而考究的用心。

配合軍人節，文總也將於9月4日起，在文總城南空間推出台灣第一個以阿兵哥角度來觀看與紀錄的攝影展「阿兵哥-軍旅記憶」，由資深攝影家張照堂擔任策展人，展出田裕華、杭大鵬、張良一等三位攝影師之拍攝作品，透過三位攝影師服兵役時，分別從馬祖、成功嶺新兵訓練中心和陸軍航空指揮部第一大隊等不同單位，各自留下義務役阿兵哥們的生活影像，不僅為1990年代，台灣從軍事戒嚴走向民主化的過程中，捕捉「野生」的國軍形象，更得以觀察和紀錄當年的部隊生態，為台灣社會發展與改變的脈絡留下客觀的影像記錄。

(中時 )