台北》《屠殺》百萬廣告抹紅 柯P誓言揪背後金主！

台北市長柯文哲3日前往北市忠烈祠主持秋祭大典，澄清《屠殺》一書內容。（吳堂靖攝）

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作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）《屠殺》一書，近期將在台灣發行，出版社「蝴蝶蘭文創」3日刊登全版廣告，直指柯文哲帶病人到大陸器官移植，且確知所有器官都來自法輪功，作家吳祥輝更於臉書發文「柯的死期到了」。柯文哲受訪表示，考慮提告，吳只是打手，要查出後面出錢(下廣告)的是誰！

《屠殺》先前在國外出版時，曾在台灣政壇引起軒然大波，當時柯文哲已澄清書中人物不是他，如今出版社大動作買廣告，再度引發熱議。柯文哲3日前往北市忠烈祠主持秋祭大典，對此表示，四年前電視辯論會，我們在最後一秒把作者澄清信函拿出來，器官移植是很專業的東西，這都很好查，問作器官移植醫生都知道。

柯文哲表示，那報導是不對的，作者說再版會修改，但問題書賣得很爛不會修改，他們就拿沒有改的中文版出來，他已跟法務局長在討論要提告！

由於作家吳祥輝為 蝴蝶蘭文創負責人，該廣告也有吳簽名，事後更於臉書PO文呼籲民眾快去買，對此，柯文哲則認為，這不是吳祥輝自己出錢買廣告，這版面要100萬，要查後面出錢的是誰，吳祥輝是打手，只是出錢辦事！

媒體追問對於器官移植牽扯兩岸一家親、柯似乎再度被「抹紅」？柯文哲無奈表示，選舉就是泥巴戰，他跟律師、競選團隊討論如何處理，最後跟向媒體喊話「你們去追吳祥輝(背後)出錢是誰！

(中時 )

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