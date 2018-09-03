貧童變身發明王！航太工程博士感謝家扶生命貴人

2018年09月03日 11:40 中時 盧金足

航太工程博士徐子圭感念昔日老師求學時的幫忙，留下感恩眼淚。（圖／台灣家扶基金會提供）

家扶基金會執行長何素秋（左起）力讚航太工程博士徐子圭啟動愛的循環，也成為家扶受助兒的模範。（圖／台灣家扶基金會提供）

貧窮孩子不缺能力，缺的是機會！早年接受家扶基金會幫助的航太工程博士徐子圭，從小懷抱科學夢，卻因家貧而放棄就讀台大，後來靠著自身努力進修、爭取獎助學金的幫助，不僅取得博士學位，更在航空專業領域更有傑出的表現，在國際發明競賽中為台灣爭光，日前更接受蔡英文總統表揚，證明弱勢家庭的孩子只要堅持努力，一樣可以走出自己的一片天。

「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，開學在即，仍有許多家庭，正為孩子的學費苦惱，徐子圭印象最深刻的是，高中時為了訓練英文聽力，很希望有一台當時要價4000元的播放機，但那是全家一個月的生活費。

父親為了他的需求還是去跟友人開口借錢，徐子圭說，「直到現在都覺得很對不起父親！」在擔任飛機維修師工作空檔之餘，別人下棋、聊天、看電視，他忙著閱讀、背英文單字，並利用假日去補習班學習微積分及工程數學，還去成功大學航太系修課，一路努力取得碩士、博士的學位。

「教育改變了我的人生！」徐子圭說慶幸自己求學過程中，有許多貴人贊助他的學費、生活費，也謝謝台灣家扶基金會常幫他申請獎助學金，才會有今日的他，自己感念家扶的幫助，啟動愛的循環。

家扶基金會調查指出，近6成兒少認為課輔和補習對自己學習是有幫助的，卻有7成兒少受限於弱勢家庭的經濟狀況無力負擔費用，導致弱勢孩子想學習卻無資源的窘境。

其中，扶基金會數據顯示，受助家庭每月總收入在兩萬元以下者將近5成，有17％每月總收入不到一萬元，有68.1％是單親家庭、10.4％為隔代教養、9.5％雙親家庭，但父母其中一方或雙親因殘疾無工作能力，家庭收入微薄，然仍須維持家計養育子女。

家扶基金會執行長何素秋表示，弱勢家庭多數家長忙於生計，無法指導孩子課業，長期累積下來，孩子容易產生自信心不足、學習意願低落、學習無成就感等情況，加上日前南部豪雨成災帶來的影響，家扶基金會呼籲社會各界人士一同成為助學人，幫弱勢兒童尋一個機會。

(中時 )