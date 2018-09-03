初次尋職青年就業政策奏效 新北青年失業率全國最低

2018年09月03日 11:37 中時 葉德正

行政院主計總處發布2018上半年統計報告，新北市15歲至24歲青年失業率7.8％，是全國最低，新北市勞工局指出，新北市2013年9月推出全國首創「初次尋職青年就業服務計畫」，截至今年9月已滿5周年，共計服務3931名青年，協助2435名青年順利投入職場。

阿頡待業18個月，個性相當內向少言，對職涯方向茫然且無求職經驗，在家人陪伴下到就業服務站接受初次尋職青年就業服務，就服員安排他參加心理測驗、職能盤點、職涯諮詢、團體輔導等，協助他學習履歷表撰寫的技巧，說明履歷表是呈現個人特質，自傳內容也是公司選才的重要參考。

阿頡過去常因面試表現不佳，就服員也為他安排模擬面試，從自我介紹、為何應徵、個人工作能力如何發揮等問題著手練習，讓他能完整表達自己的想法而不怯場，在服務三個多月後，阿頡開心告知今年5月錄取工作希望未來能晉升儲備幹部。

勞工局長許秀能表示，許多青年朋友和阿頡一樣，畢業後缺乏明確的求職目標，獨自茫然摸索，後因長時間失業缺乏自信心，只要年滿18至29歲且設籍新北市的初次尋職青年，畢業後無法尋職而連續失業6個月以上，可參加「初次尋職青年就業服務計畫」，經就服員一對一服務，提供青年就業諮詢服務及職業心理測驗，尋職期間可申請最高2萬元尋職津貼。

2015年3月起勞工局也推出「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」，截至目前服務1397名青年，協助502名青年成功轉正職，凡年滿18至29歲且設籍或實際居住新北市青年，畢業後2年內曾從事非典型工作合計3個月以上，而目前仍從事非典型工作或待業中，有意願轉一般典型工作，期間配合就業輔導服務且於6個月內成功轉正職者，最高可領取2萬4000元津貼，詳洽新北市人力網、就業服務專線0800-091580，或親至各站台提出預約申請。

(中時 )