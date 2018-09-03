「有機農業促進法」三讀通過 李天生要求市府提配套

市議員李天生3日質詢要求市府提出配套措施，為有機農業開創新局，並建議將霧峰納入「友善耕作稻米專區」，避免有機農田遭到農藥汙染，無法通過驗證！（陳世宗翻攝）

友善列印
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「有機農業促進法」已經在立法院完成三讀，訂明年5月實施！市議員李天生3日質詢要求市府提出配套措施，為有機農業開創新局，並建議將霧峰納入「友善耕作稻米專區」，避免有機農田遭到農藥汙染，無法通過驗證，同時坊間食品驗證標章式樣繁雜，造成消費者困擾，要求進行簡併。

李天生指出，霧峰地區有機農業興盛，霧峰農會從2015年起試辦友善耕作稻米，不使用化學肥料、農藥，目前已經由5甲地擴增到36甲地，未來將以推行「百甲良田」為目標。農試所退休人員張有朋邀集地方人士組成「阿罩霧自然農」，積極推展自然農法，生產有機農食品，生產的食材在各市集銷售，有口皆碑。

李天生表示，部分有機農田遭到隔鄰慣行農田噴灑農藥影響，無法通過驗證，十分冤枉，建議規畫專區有效解決困擾；市面食品標章繁雜式樣不一，消費者看得霧煞煞，應該設法簡化，而合格標章是否確實為有機產品，也引消費者質疑。

農業局長王俊雄說，目前計有霧峰、大甲兩地推動有機農業，市府已配合推出食農自治條例等措施，同時派員加強查核取締違法行為；未來並將規畫設置「有機農業專區」，減少農藥汙染危害，至於食品驗證標章，計有主管機關核發，也有委託民間機構核發，確實造成消費者困擾，已經建議農委會進行整併。

李天生認為，「有機農業促進法」是一部為國內有機農業發展量身打造之產業專法，相關法律已經完備，希望府提出配套措施，有效維護民眾食的安全，創造消費者及有機農友雙贏，並為有機農業開創新局。

(中時 )

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