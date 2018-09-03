字中有舞 孔廟書法研習班24周年成果展開展

2018年09月03日 11:38 中時 張立勳

台北市孔廟書法研習班至今已有24年，師生成果展日前開幕，首次結合孔廟特有的祭孔樂舞，現場揮毫與舞者同步在大成殿廣場前首演墨中有字，字中有舞的「筆歌墨舞」，具有承先啟後創新多元的文化意涵，也可近距離欣賞不同儒風的生命底蘊。

孔廟管委會指出，成果展以9月敬師月「師生傳藝」為主題，邀請書法研習班首屆教學的知名書法家潘慶忠，與持續在孔廟書法教學20餘年的老師曾安騰共同參與開幕，開幕首演亮點在教學承先啟後且書藝精湛的書法老師現場揮毫「知書達禮，溫故知新」的大字，並結合孔廟特有祭孔樂舞同步創作演出。

舞者由孔廟雅樂舞團吳孟穎右手執祭孔樂舞的龍頭長羽「翟籥」以翟為筆，書道以筆書字，匯集串流出以「翟籥」同起落筆，以身轉筆迴旋的舞姿，行雲流水的氣韻和現場揮毫相互流動呼應，展現誠於內、形於外動靜皆莊嚴典雅，筆墨人舞合一的「筆歌墨舞」。

北市民政局長藍世聰表示，孔廟歡慶書法研習班24周年的「筆歌墨舞」揮毫傳藝，以「知書達禮，溫故知新」揭序師生成果展，期勉人人學識教養並行，學無止境效法孔孟好學的儒家精神，及跨界交流融合的文化新意，象徵孔廟尊師重道之禮，及致力生生不息的文化承傳。

曾安騰帶領書法研習班的班長朱信忠、孔廟駐點祈福卡的3位書藝家林加添、甘陳腰、鄒英妹展出作品，老師們共同的特點皆因興趣而開啟學習書法之路，書齡皆超過14年以上，同時也分享習字的訣竅在於有毅力與恆心不斷地勤練，最重要的是書寫書法必須眼、手、心到，專注用心的書寫，方可完成好的作品。

書法研習班師生成果展即日起至9月19日止，周一休館，展覽時間上午9時至12時、下午2時至5時，於台北孔廟大成殿旁的「書之間」展出。今年24周年特別邀請長期在台北孔廟駐點書寫祈福卡的書藝家們共同展出作品，讓學員們能夠溫故知新相互觀摩交流更多書藝之美，也歡迎喜愛書法藝術的民眾踴躍前往欣賞。

(中時 )