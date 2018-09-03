勞動部勞發署桃竹苗分署長 賴家仁接任

2018年09月03日 11:34 中時 呂筱蟬

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署3日舉行卸、新任分署長交接暨宣誓典禮，在勞動力發展署黃秋桂署長的監交下，新任分署長由原副分署長賴家仁接任，而原分署長丁玉珍則將至中央服務，擔任勞動部秘書處處長。

黃秋桂表示，國內已邁入高齡化社會，未來勢必將面臨勞動力不足的問題，因此勞動部將積極運用各項計畫及措施，努力提高勞動參與率，穩定並補足企業人才所須，舒緩產業缺工問題。

新任桃竹苗分署長賴家仁，55年次，國立台灣科技大學管理技術研究所碩士畢業，曾擔任勞動力發展署跨國勞動力管理組組長，負責我國跨國勞動力引進、管理，保障雇主與外籍勞工權益，從事外勞事務近20年，堪稱是國內外籍勞工業務的專家。

賴家仁表示，上任之後將努力以「質」的提升與「量」的擴大，從就業服務、職業訓練、技能檢定及創業協助等業務，他更進一步說明，在就業服務方面，將積極提升就業服務品質，縮短失業民眾的求職週期及雇主求才時間；在職業訓練方面，因應5+2產業，將開辦符合產業需要的訓練課程，透過ICAP職能認證基準，積極提升訓練品質，以補充產業人力需求。

在技能檢定及競賽方面，將努力開辦並設置特殊職類訓練暨檢定場，輔助民眾取得專業技能證照，提升就業市場價值，另外也會積極與轄區各高中職校合作，擴大培訓技能好手參與國內、外技能競賽，鼓勵青年朋友學習一技之長。

(中時 )