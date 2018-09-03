貿易戰讓這國坐收漁利！改變分工版圖

2018年09月03日 11:39 中時電子報 何宜玲

巴西是全球大豆主要的生產商，隨著中美貿易戰升溫，關稅大漲，巴西未來可能會取代美國，成為輸往中國大豆的主要供應國。巴西大豆的產量和美國相當接近，但隨著2017-2018年產量不斷增加，未來可能超越美國。

《今日美國》(USA Today)報導，大豆是美國對中國出口量最大的其中一項農產品，去年出口高達124億美元。但是7月初，中國對美國大豆等商品徵收高達25%報復性關稅。中美貿易大戰如火如荼展開，外界都說目前是看不到盡頭了。

就在此時，巴西植物油行業協會數據指出，2018年7月下旬，巴西大豆出口預計上調至7350萬噸，創下該國歷史新高紀錄。並且，巴西國產大豆的價格也一路刷出新高。兩者都讓巴西在中美膠著的混戰中，輕鬆坐收漁翁之利。

《三角洲農場新聞》(Delta Farm Press)分析說，巴西成為中美戰況的主要關注者，因為巴西是全球大豆市場上和美國一較高下的頭號競爭者。一旦中國無法向美國獲取足夠的大豆進口以後，巴西就會取代美國，成為中國主要的仰賴者。

由於中國是全球大豆的主要進口國家，國內高達85%以上的消費量都仰賴進口。《日經中文網》報導說，為了應對貿易戰，中國也採取了一系列相應措施，以降低大豆的進口量。包括增加葵花籽等產品的進口，以及減少豬飼料的大豆用量。有效讓今年進口比去年減少1000萬噸。

但報導認為，以中國為例，真正解決大豆供應問題的根本之道，還是增加大豆的種植面積，以擴大國內生產量。然而不幸的是，這樣卻造成了全球開始減少貿易往來，互相築起高牆。將會改變全球的貿易分工和農作物分布版圖。

另一方面，有鑒於中國7月向美國國產大豆加徵25%關稅，宜家日本貿易企業也宣布，將從春季開始向巴西搶購大豆。

此舉讓美國國產大豆的價格不斷下跌，美國出口商只好改將它們銷往歐盟和中南美。川普政府也緊急向農民提供援助，但是依舊讓農民相當憤怒。

(中時電子報)