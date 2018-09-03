青少年歌唱劇《稻草人與小偷》 展現台灣樸實農村面貌

2018年09月03日 11:38 中時 趙靜瑜

將童年農村記憶融入創作，國家文藝獎得主曾道雄為青少年所寫的歌唱劇《稻草人與小偷》即將重演。這一部描繪台灣鄉土的歌唱劇，也是當年台灣省「凍省」之前由省政府文化處委託曾道雄創作的告別之作。

「弟子，天光！」曾道雄表示，自從他三、四歲起，每天破曉，就會聽到烏鶖鳥把大家叫醒，「它飛得很高，不會像麻雀一樣破壞農作物，它在水田裡尋食，喜歡站在水牛的背脊上，為牠清除泥垢。」

曾道雄回憶母親所說，烏鶖很照顧農家，「遇到老鷹抓小雞，它會奮不顧身，以小搏大，主動攻擊，直到把老鷹啄得疼痛哀鳴，剪翅逃離。」

而田野間佇立著不同姿態和表情的稻草人，更是曾道雄童年生活中，最令人懷念的「玩伴」。童年記憶豐富了曾道雄的創作靈感，因而創作了歌唱劇《稻草人與小偷》。曾道雄說，他還記得年巡演到新營和基隆時，很多孩子們都聚集在樂池邊，全神貫注地看戲。

曾道雄表示，這次演出加入了新生代歌手，包括張殷齊、范孟帆、黃郁涵、陳虹君、林玉婷、吳玲珠、陳瑤華、宋美媳、汪雅美等，也有早期參與的包括錢宏洋、張坤元、李達人、徐玄亮等老將，相信將會是充滿歡笑與傳承的演出。

青少年歌唱劇《稻草人與小偷》將由曾道雄擔任指揮，上半場還將演出《唐・喬凡尼》、《被出賣的新娘》等歌劇選粹。演出將於9月16日舉行，地點在新莊文化藝術中心演藝廳。

(中時 )