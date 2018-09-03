常用阿嬤級電鍋 近半弱勢家庭急需更換

型男主廚吳秉承（左）教阿鳳（中）製作簡單的電鍋料理。（游昇俯攝）

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游昇俯

從越南嫁來台灣的阿鳳媽媽，因家暴離婚，獨自撫養4個孩子，她平時靠資源回收維生，有機會便到木柵山區溪邊撈吳郭魚賣，用零星所得為孩子加菜、補充營養，但自己卻是常常吃孩子吃剩的隔夜菜。

根據家扶中心調查，像阿鳳媽媽這種弱勢家庭，有高達七成六的飲食開銷就占了總支出一半以上，為了節省開銷，有六成以上（64.3%）家庭選擇在家烹煮，卻有近八成（76%）幾乎餐餐吃隔夜菜。

台北家扶中心今（3）日啟動1500份包含電鍋及生活物資的暖心福袋的募集，邀請知名廚師吳秉承擔任代言，希望用弱勢家庭最常使用的烹煮工具電鍋，帶給家扶孩子溫飽。

台北家扶中心主任王金敦表示，弱勢家庭常吃中午剩食，或好幾天重複蒸煮的食物，烹煮破壞營養，孩子的健康也受損。

王金敦說，弱勢家庭孩子會協助餐食製作，電鍋往往是弱勢家庭最常使用烹煮工具，但也常常使用七到十年以上的阿嬤級電鍋，反而形成另一種安全疑慮，有高達45.2%急需更換。

阿鳳媽媽因看不懂中文，無法在教育上幫助孩子，只能盡自己能力給孩子們溫飽，希望他們能夠念好書，未來找份好工作。今年11歲的阿鳳，也能體恤母親辛勞，用心學習，獎狀貼滿家中牆壁。在記者會上，吳秉承教阿鳳製作簡單的電鍋料理，讓她能完成為媽媽做一頓飯的心願。

(中時 )

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