赴美簽證遭拒 傅崐萁嗆：不屑再到美國

友善列印
中時

對於赴美參加僑界活動申請簽證遭美國拒絕，花蓮縣長傅崐萁今再度召開記者會控訴，美國政府以「粗暴方式」對待，幕後黑手昭然若揭，針對性非常強烈，他「不屑再到美國」，拒絕再到美國去。

傅崐萁今在立法院召開「真假台旅法，AIT打臉川普」記者會，此行他原定受「全美台灣同鄉聯誼會」邀請出席演講，但出發前3天，美國在台協會（AIT）要求他提供10年前作廢護照，及前2天要求提供所有司法案件的原件正本和翻譯文件，他對此表達嚴正抗議。今他也提供過去他入出境紀錄證明書，其中記載他最近一次赴美時間是在2007年8月。

傅崐萁表示，對於美國AIT跟美國政府以粗暴態度表達嚴正抗議，「我也不屑再去美國，我拒絕再到美國去！」他還說，出發之後，參訪團員在美國海關遭受幾乎「要脫衣的檢查」。

對於此行辦理簽證遭受AIT拒絕主因，傅崐萁表示，《台旅法》是強調以尊嚴方式，讓台灣官員赴美訪問，但一個小小的AIT為何敢打臉川普跟美國國會？「幕後黑手昭然若揭」，美國本土為何對他有強烈動作？是否因他表達「軍購掏空台灣」的立場，並曾對軍購「不以為然」公開態度有關。

媒體詢問，通過的《台旅法》是以台美高階官員為主，與他無法赴美有何關係？傅崐萁說，連更大、更高的官員都可互訪，對台灣基層的官員卻是用這個態度，非常清楚「表面上美國人是一套，實際上又是另一套」，美國是完全不可信的友邦。

AIT辦理簽證要求輔助文件規定明確，對於簽證不公平之處，傅崐萁強調，他過去赴美國這麼多次，從來沒有受到如此要求，若台美是平等互惠的國家，請問美國人到台灣有這樣子要求嗎？此次「針對性非常強烈」，到底幕後是怎樣的黑手？開放外界慢慢思考。

至於決定不補件的原因，傅崐萁說，在美國官員或民眾到台灣沒有受到如此要求之下，「我們憑什麼在此刻要對針對性的要求提出相對事務」，且這很明顯侵犯台灣內政，「我當然嚴證拒絕，美國人憑什麼來審查我這些資料？」

傅崐萁還說，是不是以後美國總統川普若申請來台灣，要把他所有過往不堪的事情，都要翻譯成中文正本，送到台灣審查？相對道理想一下。

(中時 )

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