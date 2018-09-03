《全台最速報》因緣巧合 蔡敏邑.李光先 同日入祀忠烈祠

因緣巧合 蔡敏邑.李光先 同日入祀忠烈祠

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中時電子報
綜合報導

◎因緣巧合 蔡敏邑.李光先 同日入祀忠烈祠

殊勝因緣！台東縣政府3日為黑鷹後送殉識護士蔡邑敏，及8年前遭虎頭蜂攻擊死亡的消防隊員李光先一起入祀忠烈祠，巧合的是，李光先的妻子杜秋妹就是20多年前為邑敏接生的醫護人員，杜秋妹與邑敏之母楊秀菁相擁哭泣，久久不能自己。

◎柯P邁向連任之路 學姊.林昆鋒競辦報到

年底選舉倒數，台北市長柯文哲競選團隊陸續到位，先前在市府任職的林昆鋒、黃瀞瑩辭去市府職務，3日正式向競選辦公室報到，林昆鋒將負責帶領發言人團的角色，協助柯競辦媒體回應；黃瀞瑩則是維持社群操作及媒體安排工作，兩人期許能把柯文哲理念傳達出去，一同與競選團隊打贏台北市長選戰。

◎批蘇貞昌體育政策 侯友宜：最高87分

國民黨新北市長參選人侯友宜3日上午參加活動時，面對蘇貞昌近來提出籌設新北市體育發展局、蓋新體育場館等政策，侯友宜認為蘇的體育政策都是「拿香跟拜」，這些政策都是他過去早就提過的，侯友宜特地引用時下年輕人最新的用詞，「最多87分不能再高了！」

◎化腐朽為神奇 木雕師刀筆刻畫林業史

嘉義市因日據時代開發阿里山木材，林業發達，而有「林業之都」的稱號，也造就「欄間木雕（俗稱花板）」的大本營，木雕興盛一時，至今仍有木雕師兢兢業業從事木雕，嘉義市木雕學會在嘉義市文化局首次聯展，期許延續林業風華。

(中時電子報)

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