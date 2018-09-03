高雄》選戰倒數！最新網路民調出爐 韓國瑜將讓綠地變藍天？

2018年09月03日 12:07 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄日前因豪雨大淹水，淹出民眾對於目前治水結果的不滿，許多民眾質疑花300億治水成效到底去哪了？外界也在關注向來是民進黨鐵票倉的高雄，會不會因為這次淹水害慘選情。據最新網路民調顯示，民進黨陳其邁目前獲得36.7%支持度，領先國民黨韓國瑜的31%，兩人僅5.7%差距，另有4.1%表示都不支持，27.6%未表態，合計約三成二的高雄市民因此將可能成為未來左右選戰結果的關鍵。

近日高雄淹水，淹出了民眾對於目前治水結果的不滿，許多民眾痛批花了300億治水，沒想到一個熱低壓就讓高雄整個泡在水中。對此，民進黨高雄市長參選人陳其邁提出建置「智慧化防災治水系統」的政見，盼讓高雄躍升為「海綿城市」的典範。國民黨高雄市長參選人韓國瑜則認為高雄治水似乎有城鄉差距，強調如有機會，一定會加強對偏遠地區的照顧，讓偏遠地區的治水防洪與市區一致。

日前曾有網路投票，針對目前國、民兩黨參選人中，誰有能力治好水，國民黨參選人韓國瑜獲得93%的超高支持率。一向被認為民進黨就算躺著選也能當選的高雄市長選舉，在國民黨推派韓國瑜參選之後，選戰出現變化，由於韓國瑜選戰打法靈活且口條好，聲勢看漲，許多人都在關注韓國瑜是否能讓高雄綠地變藍天。

據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，民進黨陳其邁目前獲得36.7%支持度，領先國民黨韓國瑜的31%支持度，但兩人差距有限，後續選情變化仍有待觀察。調查結果針對設籍於高雄市民進行分析發現，有36.7%支持民進黨陳其邁，31%支持國民黨韓國瑜，兩人差距為5.7%。此外，而無黨籍璩美鳳僅獲0.7%支持，另有4.1%表示都不支持，27.6%則未表態，合計約三成二的高雄市民因此將可能成為未來左右選戰結果的關鍵。

(中時電子報)