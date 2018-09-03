媒體問在波蘭是否有想趕回台？ 邱議瑩：你們以為是台北和高雄嗎？

民進黨立法委員邱議瑩。(圖/資料照片)

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中時

台灣南部上週連日豪雨成災，綠委邱議瑩在臉書上酸國民黨高雄市長候選人韓國瑜在淹水時唱歌跳舞，但又遭爆隨立院參訪團至波蘭。面對批評，邱議瑩今受訪時強調她隨團去波蘭是去工作，不是玩樂。被問及是否當時有想要趕回台灣？邱則乾笑地反問媒體，「你們以為是台北和高雄（的距離）嗎？」

立法院新會期今開始報到，日前被爆選區淹水但人卻在波蘭的邱議瑩也現身報到手續。面對媒體詢問，邱議瑩說，這次赴波蘭是波蘭國會在5月份就發出邀請，由立法院副院長蔡其昌帶隊，強調「我們是去工作，不是去玩樂」。

她表示，她自己的選區在8 月23日受到水災影響，但後來災民的安置、後續工作都有持續進行；8月28日高雄也有下大雨，對她的選區影響不大，但她都有與選民、助理保持聯繫。

邱議瑩說，有人不斷攻擊她，說她過去如何，但強調彼此職權不同，「過去有些人是行政首長，我們是民意代表，後續包括治水、災後重建，補償等等，都是立委要盡力爭取」

媒體追問，在波蘭聽聞被批評，有沒有想要趕回來？邱聽完問題後一陣乾笑，隨後反問媒體「你們以為是台北和高雄嗎？」她說，在波蘭需要轉機，班機客滿且聯繫上不容易，「就別了吧」，強調他們是很認真地幫台灣找一條活路，替台灣的國際處境努力，希望大家不要模糊焦點。

隨後媒體欲追問台灣是否可能與波蘭建交，但邱議瑩已直接離去。

(中時 )

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