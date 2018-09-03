宜蘭情人灣今再傳1女落海命危 殺人長浪已釀5死1失蹤

宜蘭縣內埤海灘再傳1女落海，但落海原因仍待確認。（李忠一翻攝照片）

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中時

(13:36更新)宜蘭海邊昨天接連發生7人落海意外，但目前僅1名女童幸運生還，宜蘭縣消防局在今天（3日）上午11時16分接獲報案，指內埤海灘（又稱情人灣）有1名女子落海，但落海原因仍待查，消防局已出動人車艇、通報海巡署前往搜救，經消防員搶救後已經沒有生命徵象，送醫急救。

宜蘭縣消防局表示，上午約11時16分獲報，有一名女子在內埤海灘溺水，當地消防分隊立即出動人車艇前往救援，並通報海巡署協助處理。

另據中央社報導消防局表示，現場救災指揮官於近中午12時回報，搜救人員已於岸際外約50公尺海面上找到女性溺水者，身分不詳，沒有生命徵象，送往榮民總醫院蘇澳分院急救。

宜蘭縣消防局長徐松奕表示，近日雖然不是陸上或海上颱風警報發布期，但內埤海灘昨天與今天接連傳出有遊客溺水意外，已經派遣人員從今天起在當地實施預防性宣導，呼籲遊客遠離踏浪處，以免再度發生危險。

另外，發生在昨天的神祕沙灘二件落水意外搜救結果，截至中午12時為止，神祕沙灘5人落海部分，清早迄中午陸續找到魏姓婦人遺體已被尋獲，10時40分尋獲李姓男童，他們是母子；另11時15分找到一名女性遺體，但身分仍待確認。總共已造成5死1失蹤慘劇。

(中時 )

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